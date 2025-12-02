› A un mes de la explosión

Y la que cumplió ya un mes fue la explosión de un transformador en la sucursal de Waldo’s en Sonora, entidad a cargo del morenista Alfonso Durazo. Una dolorosa tragedia en la que murieron 24 personas y 14 más resultaron lesionadas. Ayer, el fiscal general del estado dio cuenta en un video de una larga lista de tareas y dictámenes que han recabado, además de testimonios, estudios e información “diversa”. Sin embargo, nos comentan, hasta ahora esa institución no ha informado qué fue lo que ocurrió el pasado 1 de noviembre, ni tampoco señalado las causas y las posibles responsabilidades. Lo único de relevancia que el funcionario reveló es el uso de documentación apócrifa, incluido un documento que, dijo, “no coincide con la realidad”. Sobre el caso, nos hacen ver, al cumplirse un mes se nota más ya la exigencia social de que se puedan conocer los resultados. Por lo pronto, a seguir esperando.

› Y Pérez Dayán ya no respondió

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La bronca es entre ellos

Y es al exministro Alberto Pérez Dayán a quien siguen alcanzando los ecos de su decisión de avalar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial cuando fue ministro de la Corte. Fue en medio de la FIL, en la presentación de su libro Suprema Corte: historia y testimonio, que la joven analista política Adriana Pineda le cuestionó: “Ministro, ¿valió la pena abrir la reforma del Poder Judicial, sabiendo como lo mencionan que todo tiene que ver con una decisión política, sabiendo que ahora tenemos acordeones, que debilitamos los controles constitucionales?”. También le cuestionó que ahora ministros como Lenia Batres quieran resolver sobre cosas ya juzgadas. “¿Valió la pena cambiar su voto?”, insistió. El exministro buscó evadir y quienes lo acompañaron a la presentación darle salida al momento incómodo con aplausos. Adriana, sin embargo, volvió a mostrar que a Pérez Dayán lo persigue una sombra de responsabilidad y que lo abandonó, como ha señalado la joven en comentarios al video suyo, la autocrítica.

› 43 quieren la FGR, pero…

Con la novedad de que 43 personas se inscribieron al proceso que abrió el Senado para designar al próximo fiscal General de la República. Ahora, nos comentan, los legisladores deben llevar a cabo un filtrado de esa lista para quedarse sólo con 10 nombres. Estos últimos deberán ser enviados a la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que, tras un nuevo filtrado queden sólo tres nombres. Luego los integrantes de la terna deberán comparecer ante los senadores a quienes en teoría buscarán llenarles el ojo. Y uno de esos tres será el o la nueva fiscal. La ley marca que todo este trámite puede tomar unos 40 días y es un proceso que suena complicado y burocrático sobre todo para quienes aseguran que está cantado que asumirá el cargo Ernestina Godoy, quien por cierto aparece en la lista de los 43 y es ya encargada de despacho, donde ya está teniendo reuniones de relevancia y haciendo designaciones. Ahí el dato.

› Balón en la cancha de Palacio

Hay quien cree que está muy cerca el tan esperado primer encuentro entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de EU, Donald Trump, quienes han tenido muchas llamadas telefónicas, pero, hasta ahora, ningún cara a cara. Y es que parece que se van generando las condiciones para que esto ocurra. La mandataria dijo la semana pasada que, a más tardar el próximo miércoles, definirá si acude o no al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Washington D.C. También había comentado que su asistencia dependería de la confirmación tanto de su par de EU como del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ayer, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo que Trump sí estará ahí, por lo que toca ahora a Sheinbaum decir si se anima a darse una vuelta por el Centro Kennedy, a donde, por cierto, haría una visita de doctora porque acá también tiene agenda apretada el siguiente día, donde encabezará el acto en el Zócalo por el cumpleaños de la 4T. Pendientes.

› Ponerse el saco... o la camiseta

Difícil aprieto, nos comentan, en el que pusieron a la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral Vela, ayer, durante el acto oficial de bienvenida al presidente de Singapur, donde, dicen, la expriista y excandidata a la gubernatura del Estado de México se puso un saco que no era suyo. Y es que, nos explican, había un juego que los reporteros se traían en el evento, donde alguno gritó “traidora” a otra persona, también de la prensa. Y pues, bueno, dicen que Del Moral escuchó y se sintió agraviada, así que no se aguantó las ganas y, con el ceño fruncido, fue a reclamar: “¿Tienes algo qué decirme?”. Lo malo es que nadie pudo convencerla de que no era para ella y que ese saco no podría quedarle mejor que la camiseta que trae bien puesta desde que decidió unirse a las filas de la Cuarta Transformación. Uf. Por cierto que la Amexcid forma parte de los acuerdos de colaboración signados ayer con la delegación del país visitante.

› El costo del secuestro

Ya se verá qué le deparan las decisiones de Joaquín, El Güero, Guzmán, quien ayer confesó que fue él quien traicionó a Ismael, El Mayo, Zambada, para subirlo a un avión y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Ha dicho el joven que lo hizo pensando en que así podría lograr el beneplácito de la justicia de Estados Unidos y alcanzar una sentencia no tan severa o alguna que otra prerrogativa de testigo protegido, como le pasó a su hermano Ovidio Guzmán López. Y bueno, pues resulta que la Corte de distrito en Chicago, donde ocurrió la audiencia de su caso, ya aclaró que aquella operación que implicó el secuestro del veterano capo mexicano, quien, por cierto, fue un histórico aliado del padre de El Güero, Joaquín, El Chapo, Guzmán, no amerita ningún tipo de crédito o beneficio para el Chapito. El tiempo dirá, sin embargo, cuál es el costo real de esa acción que en México sigue teniendo impactos.