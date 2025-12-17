› Mal momento para bloquear

Y es en Gobernación donde se pusieron las pilas para desactivar los amagos de bloqueos y paralizaciones hechos por grupos de productores agrícolas. Y es que la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez reiteró la disposición al diálogo por parte del Gobierno y dio cuenta de datos duros sobre la atención de problemas centrales del sector: por ejemplo, que 2.8 millones de productores, de los cuales el 86% son de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas, reciben al menos un apoyo directo; también la entrega de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes y los procesos abiertos o que están por abrirse para la entrega de apoyos a productores de trigo (seis mil 279), maíz (47 mil 593) y arroz (dos mil 706). La dependencia ha conminado a no afectar el retorno de paisanos en estas fechas. Anoche varios organismos de transporte se pronunciaron en el mismo sentido y pidieron ayuda para no verse afectados en sus tareas. No ven un buen momento para bloquear, nos comentan.

› ¿Problemas en el paraíso de la 4T?

Ya se supo por allá en la Comarca Lagunera que el verde no es un color que pueda combinar con el guinda en las próximas elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, como lo dejó ver la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien en una reciente visita a Torreón adelantó que ya hay pláticas con el PT —y no con el Partido Verde Ecologista de México, aliado de la 4T desde 2018—, rumbo a los comicios que celebrará esa entidad en 2026. “Vemos buenas condiciones para ir con el PT en la próxima elección (...) esperamos que podamos formalizar esta alianza”, dijo la dirigente morenista, quien, nos dicen, hizo pocos esfuerzos por disimular que su declaración fue un digno ejemplo de la aplicación del descarte bajo el principio de la omisión, mientras, nos recuerdan, se apilan algunas señales de fractura en el movimiento oficialista.

› El regreso de Peña y lo pendiente

Y resonó recientemente la visita que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto a México, después de que se le vio en Ixtapan de la Sal, según confirmó su exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, para visitar a su familia. Aunque Nuño descartó ayer, en una entrevista radiofónica, que Peña vaya a volver a la escena política, que el priista pisara su tierra de nuevo, tras un autoexilio a España, hizo recordar que la Fiscalía General de la República inició una investigación en su contra, apenas en julio pasado, por presuntamente haber recibido sobornos de empresarios israelíes para que comprara aquel famoso software Pegasus, que finalmente fue usado para espiar a opositores. En fin, también por estas fechas coincidió que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijera que, si bien no es su interés perseguir a expresidentes, si la FGR solicita información a su gobierno para investigarlos, no se negará a entregarla. Pendientes.

› Senador sin partido... aunque no sin simpatías

Nos cuentan que la incorporación del senador sin partido, Eric Iván Jaimes Archundia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, levantó varias cejas en la Cámara alta. Y es que más de uno cuestionó si realmente se integra como un miembro independiente o con ciertas inclinaciones hacia la 4T. Nos recuerdan que, en días recientes, Jaimes Archundia, quien, por cierto, es suplente del expriista Manlio Fabio Beltrones, fue uno de los senadores beneficiados con decenas de libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador, obsequiados por el líder de Morena en esa cámara, Adán Augusto López. Para muchos es demasiada coincidencia que, tras tremendo regalote, se instale en la Permanente, precisamente para suplir a la morenista, Verónica Camino. ¿Será, como dicen por ahí, que un político tabasqueño tejió fino y otro campechano ni cuenta se dio? Pendientes.

› Fallida operación cicatriz

Nos reportan que tras el tremendo desgreñe que se dieron diputadas de Morena y PAN, el lunes, en el Congreso de la CDMX, los ánimos siguen muy encendidos, lo que ha imposibilitado que cualquier operación cicatriz sea exitosa. Comentan los que operan con la tercera legislatura capitalina que las disputas continuaron en los chats institucionales de WhatsApp, donde la diputada petista Miriam Saldaña lanzó un nuevo bombazo, al destacar lo mal que quedó el parlamento chilango, incluso en la prensa internacional. El mensaje de Saldaña, quien, nos dicen, compartió un video en francés en el que aparecen las protagonistas de la gresca —las panistas Daniela Álvarez y Claudia Pérez y las morenistas Yuriri Ayala y Rosario Morales—, sirvió para reavivar los reclamos entre las bancadas, al grado que el administrador del chat tuvo que cerrarlo para evitar más confrontaciones. Tsss.

› No me ayudes, Gustavo

A propósito del avance de la derecha y la presión sobre la izquierda bolivariana, que es tema de conversación, nos cuentan que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bien podría decirle a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, aquello de: no me ayudes compadre. Y es que resulta que la periodista Patricia Janiot preguntó en la redes: “¿Por qué será que Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”, tras recordarle que éste se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja. Y pues Gustavo no se quedó, como suele ocurrir regularmente con las ganas de responder, aunque no siempre lo haga bien: “Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Ésa es narrativa de los EU”, respondió. Uf.