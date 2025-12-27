› La gasolina no sube

Y fueron las secretarías de Energía, a cargo de Luz Elena González, y de Hacienda, que encabeza Édgar Amador, las que ayer informaron que el precio de la gasolina con octanaje menor a 91 se mantendrá en un precio por debajo de los 24 pesos por litro. Esto significa que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por inflación, aplicable a dicho combustible a partir del próximo 1 de enero no se traducirá en incremento alguno. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues a que se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un pacto que ambas dependencias lograron en acuerdo con los empresarios gasolineros. También en su momento se sumaron a la estrategia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos. Ahí el dato.

› Nahle, contra “excesos” de periodistas

Varias alarmas se prendieron ayer porque resulta que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, considera que en su entidad hay libertad de expresión “hasta con excesos”. La mandataria estatal justificó que se encarcele al periodista Rafael León, que cubre nota roja, al que, para tal fin, le buscan imputar el delito de terrorismo. Con el dicho de que “para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, carpinteros…”, Nahle defendió la acción contra el reportero que también se hace llamar Lafita León. La víspera al conocerse que éste último había sido detenido y acusado por el delito antes señalado y otros, la organización Artículo 19 alertó que no se puede criminalizar el trabajo periodístico y que los señalamientos contra León lo que buscaban era que éste quedara en prisión, además de provocar un efecto inhibidor. Por cierto que para la gobernadora, cuando ocurrió la tragedia de La Huasteca, periodistas “se dieron vuelo”. Así que pendientes.

› Desde la nieve para Elota

Y el que lleva varios días en medio de la controversia en las benditas redes es el alcalde del complicado municipio sinaloense de Elota, Richard Millán. Y todo porque al edil se le ocurrió subir un mensaje de felicitación por la Navidad desde un sitio cubierto por nieve que no es precisamente su demarcación. Millán, emanado del partido Movimiento Ciudadano, se grabó desde Big Bear, California, enfundando en una gruesa chamarra, gorro y guantes, y mientras atrás se ve cómo la gente desciende alegremente sobre la nieve. Sus gobernados y los usuarios de las benditas redes no le perdonan que exhiba su viaje de placer a Estados Unidos, mientras en Elota lo que hay entre la gente es zozobra por la violencia que ahí se vive. No es la primera vez que se habla de Millán. Ya en el pasado le han cuestionado sus excentricidades y apenas el pasado 15 de octubre se supo que fue víctima de una agresión en la que hubo involucradas incluso armas de fuego. ¿Qué dirá de esto el líder de los naranjas, Jorge Álvarez Máynez?

› Claudia presume Aca

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer presumió el puerto de Acapulco con un video que subió a las benditas redes. Es sabido que la mandataria pasa en ese destino de playa unos días de descanso después de un año de mucho ajetreo. “Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”, se escucha decir a la mandataria mientras en las imágenes se aprecia un recorrido grabado desde un vehículo en marcha que cruza por diversos puntos de la avenida costera Miguel Alemán, la cual, por cierto, fue recientemente remodelada, dando con ello vuelta a la página de la tragedia causada por los huracanes Otis y John. El punto de inicio es la terminal de cruceros —incluso se distingue claramente uno atracado al muelle— hasta la glorieta de la Diana Cazadora en la parte conocida como Zona Dorada.

› Cae otro colaborador de García Luna

Sigue teniendo ramificaciones el caso de Genaro García Luna, nos comentan, pues ahora se conoció la detención de Jesús N, quien fuera colaborador del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. A éste último lo capturaron en Cuernavaca por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la República, entre los años de 2013 y 2015 habría participado en la celebración de contratos presuntamente irregulares y en simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, que tiene a su cargo los penales federales. Lo anterior, para “canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público”, en referencia a García Luna. El detenido fue trasladado al Cefereso de Almoloya.

› Tambalea triunfo verde

Y hablando de Veracruz, nos piden no perder de vista el proyecto que está difundiendo el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón, sobre la elección en el municipio de Tamiahua, Veracruz. Su propuesta consiste en que se anule la elección, celebrada el pasado 1 de junio. Lo anterior al advertir que la candidata ganadora, Citlali Medellín, del Partido Verde, rebasó el tope de gasto de campaña en más de 63 por ciento. Nos dicen que la propuesta no gustará nada a la cúpula del partido del tucán, pero ya se verá en qué sentido votan los integrantes del pleno del Tribunal. Por lo pronto, Rodríguez también plantea que el Congreso local emita una nueva convocatoria para realizar una elección extraordinaria. Se va a poner bueno porque la impugnación viene nada menos y nada más que de Morena y el PT. Uf.