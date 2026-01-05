› Guardaespaldas cubanos de Maduro

Y se ha confirmado que en la acción militar de captura de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, 32 agentes cubanos fueron abatidos. Así lo informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayer, al anunciar que decretaba dos días de duelo nacional por esos decesos. “Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, refirió en el decreto. La confirmación de la información que antes difundió el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aunque éste dijo que a los custodios de Maduro los “asesinaron a sangre fría”, ha generado dudas de por qué agentes de la isla realizaban tareas de custodia de un mandatario de otro país. Por cierto que del lado de las tropas de EU, según lo informado hasta ahora, solamente algunos efectivos resultaron heridos.

› Todos los caminos llevan a Noroña

Para no perder la costumbre, nos comentan, ahora el senador morenista Gerardo Fernández Noroña fue captado frente a una tienda en una lujosa zona comercial de Roma, Italia. Fue ahí donde se confrontó con un mexicano que lo grabó. “Senador Noroña, ¿qué se siente estar aquí en Roma?”, le cuestionó el bajacaliforniano Roberto Quijano, quien difundió el video. El morenista le respondió: “Pues muy bien. ¿Crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo”. El legislador ha defendido su derecho a viajar y a gastar. Es sabido que según su punto de vista, con el que no todos los cuatroteístas coinciden, la justa medianía no aplica para los individuos, sino para las políticas de gasto de las instituciones públicas. La defensa de ese argumento, sin embargo, le sigue costando mucho trabajo al dueño de la casota de Tepoz, nos comentan.

› Denuncia por el trenazo

Todo indica que, pese a que el Gobierno de México se ha comprometido a apoyar integralmente a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre pasado, aún persiste la inconformidad entre algunos afectados. Este lunes 5 de enero, un grupo de víctimas acudirá a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para presentar una denuncia penal contra constructoras, contratistas y servidores públicos a quienes consideran responsables del accidente. Acompañados por su equipo legal, según se informó, expondrán las fallas graves que, señalan, han sido detectadas en la construcción, supervisión y operación de la Línea Z, así como sus exigencias de justicia y reparación del daño. Habrá que ver a quién con nombre y apellido señalan, nos hacen ver, y cómo es recibida la denuncia por parte de la autoridad. Mientras la investigación oficial corre para determinar técnicamente las causas del accidente. Pendientes.

› Optimismo morenista, pero…

Quien arranca el año con optimismo es la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, quien ya adelantó que el método de la encuesta será el que se aplique en su partido para definir candidaturas este año rumbo a los comicios intermedios que tendrán lugar el siguiente. Considera la dirigente guinda que “nuestro movimiento es el más fuerte del mundo por tres razones fundamentales: hay unidad interna, contamos con el respaldo del pueblo y porque tenemos a los dos mejores ejemplos: la Presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador”. El reto para su movimiento será, sin embargo, el de hacer que prevalezca la unidad entre aspirantes que son compañeros del mismo movimiento, y alistan en varios estados baterías para darse con todo en pos de obtener una candidatura. Y a eso habrá que agregar el desafío de conciliar con los partidos aliados, porque resulta que buscarán tajadas mayores del pastel del poder. Además habrá que ver qué tan bien librados salen de la reforma electoral. Atentos.

› Acción diplomática

Y hablando de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ayer seis naciones unieron sus voces para reiterar, ahora de manera conjunta, su rechazo a la acción militar instrumentada por la administración del presidente Donald Trump. Dos de los cuatro puntos del pronunciamiento, que da cuenta de un esfuerzo por tratar de activar la vía diplomática en medio del conflicto, han centrado la atención. El primero, que expresa preocupación y rechazo frente a las acciones ejecutadas unilateralmente, porque “constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo población civil” y el cuarto, que también expresa preocupación, pero en este caso ante “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”. Esto luego de que el Gobierno de EU advirtiera que manejaría los recursos petroleros de Venezuela. Los países que señalaron lo anterior son Brasil, Chile, Uruguay, España, Colombia y México. Ahí el dato.

› La CNTE con Maduro

Con la novedad de que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya tomaron parte en favor de Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. “El Movimiento Democrático de la Sección 9 CNTE-SNTE repudia la agresión sufrida por el pueblo venezolano a manos del gobierno imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, exigimos el respeto irrestricto a la soberanía y libre autodeterminación de la hermana nación de Venezuela, así como la presentación con vida del presidente Nicolás Maduro y su esposa que fueron secuestrados por las fuerzas armadas de EU”, refirió la organización magisterial. Para los profes de la Coordinadora, que, por cierto, ha lanzado amagos contra el Mundial, “el imperialismo norteamericano el único lenguaje que conoce es la guerra y la violencia contra los pueblos y naciones que tienen recursos, de los cuales se quiere adueñar”. Es factible que en próximas manifestaciones este asunto sea una de sus banderas, nos dicen.