› La IA contra López Beltrán o... ¿al revés?

Vaya pifia en la que se involucró el primogénito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien se peleó con Grok, la Inteligencia Artificial de la plataforma X. Ésa sí que no la veíamos venir. “La Inteligencia Artificial Grok, asociada a X, respondió con insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación”, dijo el vástago del fundador de la 4T. “Eso no es crítica ni debate: es acoso automatizado”, señaló en una publicación, después de que una usuaria de la red social preguntara a Grok cómo se burlaría de López Beltrán basado en rechiflas que ya ha recibido ese personaje.“Ey, nepobaby (persona que ha alcanzado la fama gracias a sus padres), ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario?”, respondió obediente la IA, algo que encolerizó al hijo de AMLO, quien después de exigir explicaciones al dueño de X, Elon Musk, recibió una disculpa muy al estilo del propio Grok, que le pidió que dejara de pelear con su propia sombra. ¡Qué tal!

› Debate, pero donde sólo yo hablo, o algo así

Como ya hemos insistido en este espacio, todavía no hay una propuesta en papel de la reforma electoral y los ánimos siguen caldeándose. El más reciente capítulo de esta trama lo protagonizaron el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna y el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova. Los hechos quedaron consignados en un video en el que se ve al primero increpar al segundo, que caminaba por los pasillos de San Lázaro. “No vengas a decir tantas mentiras”, le dijo el legislador de la 4T a Córdova Vianello, a quien también le reclamó por ser voluble respecto al tema de las reglas para distribuir espacios en el Congreso. “Tú votaste en 2015 y 2018 de una forma y ahora que ya no estás en el INE dices que eso es sobrerrepresentación”, le dijo Gutiérrez, quien, a pesar de los intentos de Córdova por defenderse. “Diputado, ¿puedo hablar?”, insistió el exconsejero, quien se retiró después de la negativa a ser escuchado. Uf.

› Tarjeta roja para exalcaldesa

Y a quien, sin jugar al balompié, terminaron expulsando fue a la expresidenta municipal de Múzquiz Coahuila, Tania Flores. Ocurrió en una celebración pública en la Plaza de Armas de Saltillo, donde el gobernador Manolo Jiménez encabezaba un evento de Día de Reyes, el pasado 6 de enero. En un video, que saltó al ojo nacional ayer gracias a las redes sociales, se ve cómo una mujer que rechazó la presencia de la política le arrebató un papel que traía en las manos, lo que motivó a que la exedil reclamara, sin éxito, a elementos de la Policía Violeta, una agrupación encargada de la protección de las mujeres. “¿Qué hace la Policía?”, cuestionó la morenista, mientras una multitud le gritaba “fuera, fuera (...) De aquí no pasas”. ¿Por qué tanto repudio? Nos dicen que Flores no goza de una buena reputación en su estado, tras ser vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones tras una asignación ilegal de obra pública durante su administración. ¡Vaya!

› Despedida y mensajes

Señales de nuevos tiempos, resulta que ayer se concretó la salida de Rafael Coello Cetina como secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo cargo de mayor relevancia en la institución, sólo después de los ministros. “Su trabajo al frente de la Secretaría General es digno de reconocerse y nosotros, todos, producto de la elección del año pasado, estamos construyendo un nuevo Poder Judicial y sólo son cambios de ciclos, cambios de visiones, cambio de metodología”, refirió el ministro presidente Hugo Aguilar, quien informó que en su relevo entra Daniel Álvarez Toledo. Coello tuvo ese encargo desde 2009 y ayer casi todos los integrantes del pleno del máximo tribunal le ofrendaron un prolongado aplauso en reconocimiento a su trayectoria. Bueno, quien cortó antes que nadie el aplauso fue la ministra Lenia Batres. Un mensaje dentro del mensaje.

› Lula y Sheinbaum cierran filas por el continente

Nos comentan que una conversación telefónica sostuvieron ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes coincidieron en rechazar los ataques contra la soberanía venezolana, pero, más allá de eso, en condenar posturas que impliquen el deterioro del multilateralismo y el derecho internacional. Y es que ya se vio que este cierre de filas resultó más que necesario ante las presiones expresadas el mismo día por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien soltó otra bomba cuando declaró que iniciará ahora ataques terrestres unilaterales contra los cárteles de la droga y señalara, una vez más, a México. Nos hacen ver que tanto Sheinbaum como Lula ya advertían los riesgos que vienen para el continente con la operación de Trump contra Caracas. “Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”, escribió Lula tras telefonearse con nuestra mandataria. Ahí el dato.

› El plan de los árbitros

Con la novedad de que entre los consejeros del INE hay más diferencias que coincidencias sobre lo que debe ser la próxima reforma electoral, al grado de que, de acuerdo con reportes periodísticos, sólo en algo todos van juntos: en la solicitud de que la elección judicial se mueva de junio a octubre. Algo, que nos hacen ver, tiene efectos de tipo presupuestal, pero de no atenderse agrega grandes dificultades al proceso organizativo. Todo esto de cara a la entrega de una propuesta a la comisión que elabora el proyecto de reforma. Se ha informado que, de 314 propuestas, los consejeros deberán votar por las que consideren mejores y más necesarias y las que tengan más apoyos serán las que se integren a la que se enviará a nombre del instituto. Será muy relevante lo que resulte, porque se trata nada menos y nada más que la propuesta de los árbitros. Pendientes.