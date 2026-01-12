› “Perro de la senadora”

¿Qué está pasando con Morena que no termina de salir uno de una bronca provocada por sí mismo cuando aparece de pronto otro, en medio de otro lío que deja mal parado al partido? Y es que ahora resulta que Efraín Pedraza, excoordinador de campaña de la senadora por Hidalgo Simey Olvera Bautista, se pasó de copas… y de incontinencia verbal. Y es que al ser detenido para una prueba de alcoholemia, que no pasó, hizo gala de sus influencias y amenazó al policía en turno, al decirle que “soy el perro de la senadora, soy el ca… que va a ir adelante en la gubernatura, voy a ser yo y me voy a acordar de tu pin… cara”. Y no sólo eso. Al procesar que el uniformado no cayó en la trampa, el político fue más allá y propuso al agente irse a los golpes. Antes de ser acogido por Morena, nos comentan, Pedraza Cruz se registró como candidato del PAN para competir en las elecciones del 2018 por una diputación local. Por cierto que, a toro pasado, apareció en un video para ofrecer disculpas.

› Ningún vuelo de inteligencia de EU

Después de que corrió en redes sociales la versión de que rastreadores de vuelos comerciales supuestamente detectaron un avión de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras sobrevolaba espacio aéreo mexicano en Jalisco y Michoacán, el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, el general Ricardo Trevilla, aclaró ayer que ninguna aeronave extranjera ha sobrevolado en los últimos días territorio nacional y que la única de la que se tiene registro pertenece al Gobierno de México. Para disipar los rumores, el secretario de la Defensa fue claro y contundente al referir que “no, no lo ha habido (el supuesto sobrevuelo). Ésas que volaron el día de ayer (sábado) es de una dependencia que integra el Gabinete de Seguridad. Está controlado por el Centro Nacional de Vigilancia, por la Fuerza Aérea Mexicana y se lleva un seguimiento muy puntual. No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional”, asentó. Ahí el dato.

› Cero diferencias

Ya salió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a aclarar que ninguna diferencia hay entre él y la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Esto luego de que se viralizara un video en el que los funcionarios no se saludan. Sobraron el fin de semana especulaciones sobre supuestas diferencias. El caso es que no va por ahí la cosa. Ayer, al titular de la SSPC le preguntaron sobre el tema en la conferencia de prensa que ofreció por la tarde. “Con la secretaria Rosa Icela, que tengo el honor de conocerla desde 2019, que empezamos a trabajar juntos en la Ciudad de México, cuando era secretaria de Gobierno, no sólo es una extraordinaria compañera de trabajo, sino, en lo personal, yo estoy muy agradecido con ella”. Dijo que lo único que ha recibido de la funcionaria es muchísimo apoyo, aprecio y cariño. Y sonriente agregó que ese día ya se habían visto y saludado como 10 veces.

› Llamada 15 entre Sheinbaum y Trump

Así que tras la instrucción que le dio la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Donald Trump anunciara que iniciará ataques por tierra a cárteles, el canciller Juan Ramón de la Fuente estableció contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. De lo anterior dio cuenta Relaciones Exteriores, poco después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que este lunes su conferencia iniciará a las 9:00 de la mañana. Se ha informado que lo anterior se debe a la llamada que sostendrá con Trump. Por lo pronto, sobre la conversación De la Fuente-Rubio, del lado mexicano se dijo que fue para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad, “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”. Del lado estadounidense se estableció que fue “sobre la necesidad de acciones concretas para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”. Ahí el dato.

› Primero los aliados

Con la novedad de que el tablero se está configurando para que empiece a avanzar esta semana el procesamiento de la reforma electoral. Lo que implica primero, nos hacen ver, que pueda construirse una iniciativa con el respaldo suficiente como para ser eventualmente aprobada. Ese apoyo Morena lo debe obtener antes que nadie de sus propios aliados, los partidos Verde y del Trabajo, a los que hasta ahora se les ve más temerosos que entusiasmados con la idea de esta reforma de gran calado. No por nada ayer anunció el coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, que “iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral con nuestros aliados históricos (PT y PVEM) y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos”. Hoy se espera también que el INE entregue una propuesta y ya se verá cómo se empiezan a configurar las prioridades que, es sabido, son muy distintas y diferenciadas. Por lo pronto, pendientes.

› Fuego amigo en Azcapo

Qué fuerte se llevan entre morenistas, nos comentan, luego del tremendo abucheo que propinaron ayer a la diputada Gabriela Jiménez en su propia alcaldía, Azcapotzalco. Y es que imágenes dan cuenta también de la fuerte rechifla que padeció al tratar de participar, al llamado de Morena, en una jornada en defensa de la soberanía que tuvo lugar en Jardín Hidalgo. Por lo pronto, la también vicecoordinadora de los legisladores guindas señaló de la agresión a funcionarios de la alcaldía que encabeza Nancy Núñez. “No esperaba encontrarme con agresiones orquestadas por funcionarios de la alcaldía de Azcapotzalco y servidores públicos de Participación Ciudadana”, dijo. Y no sólo eso. También acusó que quisieron hacer pasar el evento como ciudadano cuando en realidad estaba lleno de estructuras pagadas por la alcaldía. Así que por ahí podría aflorar un desvío. Por lo pronto, Jiménez alista la presentación de una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena por el uso de recursos públicos para atacar a personas del mismo movimiento. En Azcapo, nos dicen, hay tiro.