› Arranca con atención ciudadana

Y es la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, la que está arrancando el año con la mirada puesta en la atención ciudadana. Es sabido que esa actividad permite a los gobernantes tener un mejor pulso de las necesidades de los gobernados. De ahí la relevancia del encuentro que sostuvo en la Plaza Patria con integrantes del Frente Estatal de Organizaciones Independientes, ante quienes refrendó que seguirá trabajando por un estado en paz y con seguridad. “Escuchamos a las colonias y comunidades; cuenten conmigo, soy su aliada y amiga”, les dijo, tras destacar acciones en seguridad pública, apoyo a mujeres, salud, vivienda y becas educativas, entre otras. Se ha informado que Luz María Hernández Hernández, dirigente del frente, agradeció la disposición de la mandataria para atender las inquietudes del movimiento, al hacerle entrega de un pliego petitorio. Ahí el dato.

› Alertas por caso Campeche

Y es el caso de la cuestionada detención y posterior destitución de José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, el que ha provocado preocupación e indignación. Y es que la persecución que, se acusó no hace mucho, alcanzó a periodistas en esa entidad ahora se ha extendido a los académicos. Así lo denunciaron más de 80 profesores e investigadores de diversas instituciones de educación superior del país, quienes aseguraron que se reprime a quienes mantienen una actitud crítica ante la intención de gobiernos de ejercer un control absoluto del poder. Además, pidieron que el juicio a Abud sea justo y que se respete la autonomía de la casa de estudios. Con su desplegado, los investigadores encienden las alertas para que este tipo de acciones, de las que en este caso se señala al gobierno de la morenista Layda Sansores, no se repliquen en otros lados. Sería muy grave.

› Arrecia presión contra México

Nos advierten que no hay que perder de vista el tono que usó ayer, en su cuenta oficial de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que dejó claro que Washington no iba a aceptar menos que resultados concretos y verificables en lo que se refiere al combate a los cárteles narcoterroristas, ya que un progreso gradual será “inadmisible”. Nos dicen que esta rudeza rompió el ánimo armonioso con el que el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, anunciaron su nueva conversación telefónica, para hablar del mismo tema, pero en niveles más diplomáticos, admitiendo que hay desafíos conjuntos, pero voluntad para salir de los problemas compartidos juntos y hasta anunciar un próximo encuentro de alto nivel. Bueno, hasta el embajador estadounidense Ronald Johnson había destacado en un posteo: “Por un futuro brillante juntos”. Uf.

› La nueva misión de Rosa Icela

Quien no tardó nada en echar a andar la maquinaria de la concertación y el diálogo fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Apenas unas horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum comentara que sería ella a quien dejaría la encomienda de buscar a las dirigencias nacionales de los partidos aliados de la 4T, en aras de construir consensos rumbo a la reforma electoral, desde Bucareli ya comenzaba a haber señales de acciones por parte de la encargada de la política interior del país, quien, se supo, convocó en su oficina al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, luego de que al coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, se le notaran ánimos opuestos al proyecto que busca reconfigurar el sistema de elecciones y de representación ciudadana en el país. Por cierto que ayer mismo, la Presidenta destacó que el proceso de acuerdos para construir esa reforma no se ha cerrado.

› Se dan su taco

Y hablando de la reforma electoral, nos dicen que ni el Partido del Trabajo ni el Verde Ecologista de México, aun cuando han logrado lo impensable en décadas de historia a partir de que se aliaron con la 4T, llegaron a imaginar que andarían tan de moda como se ha visto en estos días, cuando ya se supo que, sin ellos, Morena no lograría echar para adelante la enmienda que impulsa el Gobierno federal. Y es que, ahora que saben lo que pueden pesar, ya vieron que están en posición de ponerse exigentes y decir sin miedo que no consentirán la eliminación, al menos como se conoce actualmente, del sistema de plurinominales en la conformación de las cámaras del Congreso. Y es que, también se sabe, sin este esquema ellos nomás no figurarían en espacios políticos ni accederían a millones de financiamiento público. Es esa postura, nos comentan, la que podría hacer que el proyecto final de reforma quede suavizado respecto de lo que se había pensado originalmente. Pendientes.

› Otro mexicano muerto bajo custodia del ICE

Y un conteo tan triste como lamentable, pero que no hay que perder de vista, nos comentan, es el de los mexicanos que desafortunadamente han perdido la vida estando bajo la custodia del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, la corporación policial de Estados Unidos encargada realizar redadas y detenciones de migrantes irregulares para luego tratar de deportarlos. De acuerdo con un reporte publicado en estas páginas, el año pasado fueron 30 personas indocumentadas las que murieron en esa condición y de ellas 10 tenían la nacionalidad mexicana. Para mal, con el arranque del año a este número hay que agregar un caso más, ocurrido el miércoles en un centro migratorio en Clayton, Georgia, del que dio cuenta el Consulado General de México en Atlanta que ha pedido a las autoridades una investigación pronta y transparente que esclarezca los hechos. Atentos.