› Aseguran cabaña de ensueño a Corral

Con la novedad de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acaba de asegurar una cabaña ligada al senador por Morena, Javier Corral, como parte de una indagatoria por presunto desvío de 98.9 millones de pesos, cometido durante su gestión como gobernador de la entidad. Ah, caray, ¿una cabaña? Pues sí, una de estilo rústico ubicada en medio de un bosque de ensueño en Basaseachi, cabecera del municipio de Ocampo. El inmueble se localiza, se ha informado, en una zona natural protegida y exclusiva de la Sierra Tarahumara. La acción llevada a cabo ayer forma parte de la indagatoria 3050/2024, la cual se inició a partir de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado. “Una vez asegurado, el Ministerio Público se encuentra facultado para garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado a los chihuahuenses, que asciende a 98.6 millones de pesos que indebidamente se distrajeron, desviaron y dispusieron”, ha señalado la fiscalía. Pendientes.

› Afiliación corporativa a Morena

Nos dicen que quien anda presumiendo ante la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sus capacidades de afiliación es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. Y es que resulta que de los dos y medio millones de profesores afiliados que tiene, ya un millón 250 mil formarían parte de la militancia guinda. ¿Pues no que en Morena no se permite la afiliación corporativa? ¿No era ése un candado para no reproducir prácticas del pasado que antes se condenaban? Fundadores de Morena que conocen a detalle sus normas, nos comentan que éstas claramente plantean que la afiliación debe ser “individual, personal, libre y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole”. Y nos aseveran que no se refieren a que te inscriban a fuerza, sino que después esos gremios reclaman espacios y rompen los procesos democráticos internos. Así que ahora, además de la austeridad, en el guinda están pasando por alto sus reglas de afiliación. Uf.

› Lluvia de vísceras contra alcaldesa

Varias cejas se levantaron esta semana cuando el tesorero del municipio mexiquense de El Oro, Carlos Felipe Sánchez, reveló que la alcaldesa morenista, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, se apoderó de las cuentas bancarias del ayuntamiento. Existen antecedentes, nos comentan, de una disputa en ese municipio porque se acusa a la edil de tomar decisiones arbitrarias, esto es, sin considerar a directores y regidores. Incluso el cabildo ya envió una solicitud al Congreso local para que la funcionaria sea destituida. Ayer la cosa escaló porque pobladores del municipio acudieron a la presidencia municipal a lanzar vísceras y exigir a Juana que renuncie por su mala gestión, que, acusan, tiene al municipio en medio de fuertes problemas de agua y recolección de basura. Juana ha sido centro de varios escándalos: en días pasados circuló un video en el que recibe dinero en efectivo en una iglesia, y antes se le cuestionó por andar de compras en Town Square Metepec. Qué tal.

› Falsa alarma

Así que tras una alerta de aviación que emitió Estados Unidos sobre posibles actividades militares en Sudamérica y el Pacífico, fue el Gobierno de México el que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aclaró que no tiene implicaciones sobre el espacio aéreo nacional. Cierta incertidumbre se había generado a partir de que se conoció de la emisión de un Notice to Airmen, conocido por sus siglas en inglés como NOTAM. Muchos asociaron este aviso con los dichos del presidente de EU, Donald Trump, de atacar narcocárteles. Sin embargo, la dependencia aclaró: “es importante precisar que éste no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”. También sostuvo que la Federal Aviation Administration emitió el aviso a operadores civiles de EU. Así que por lo pronto, falsa alarma. Como sea, uf.

› Golpe a fentanilo

Relevante, nos comentan, el golpe que autoridades dieron ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al realizar la incautación de un paquete de fentanilo proveniente de Asia. Se trata de un kilogramo de esa sustancia con la que, sin embargo, es posible fabricar un millón de dosis con un valor de comercialización de más de 350 millones de pesos. Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que dio cuenta de la acción. El aseguramiento se dio durante la revisión de un paquete que había sido declarado como “cosméticos”, por parte de una empresa de origen asiática. Primero personal de aduanas lo inspeccionó con rayos X y luego lo identificó Néstor, un perro policía. Tras ello lo registraron como positivo a posible droga. Luego los agentes realizaron una revisión más detallada y hallaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo blanco. Vino entonces el análisis de identificación infrarroja que dio positivo a clorhidrato de fentanilo. Ahí el dato.

› Plan México en Davos

Y se conoció en la semana que México sí estará presente en el Foro Económico Mundial, el famoso encuentro que tiene lugar en la ciudad suiza de Davos. Aunque no acudirá la Presidenta Claudia Sheinbaum, como ella ya lo informó, sino la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y la acompañará la empresaria Altagracia Gómez. Bárcena ayer adelantó que en su participación expondrá el Plan México y el trabajo que está haciendo la Presidenta Sheinbaum, sobre todo en cuanto a garantizar el bienestar social, combinando crecimiento e inversión. Para el país, dijo la funcionaria, “en este momento es muy importante atraer inversión, dar la certidumbre de que el Plan México es una estrategia económica de gran calado”. Es muy probable que el foro, sin embargo, quede un tanto eclipsado por la participación del presidente Donald Trump. Pendientes.