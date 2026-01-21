› Ninguna ruptura con PT y Verde

Con la novedad de que, de cara a la reforma electoral que viene, entre el Gobierno y los partidos aliados de Morena lo que menos hay es algún viso de ruptura. Quien se ha encargado de disipar cualquier duda al respecto ha sido la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien, nos comentan, rápidamente abrió vías para dar cauce y escucha a los planteamientos de los partidos Verde y del Trabajo. De ahí que algunos personajes en quienes afloraba el recelo, como el diputado petista Reginaldo Sandoval, ahora salieron a destacar que se abrió un “canal de comunicación correcto” con quien despacha en Bucareli. Ayer mismo se conocieron imágenes del encuentro que Rosa Icela tuvo también con tres figuras clave de la dirigencia del Verde: Manuel Velasco, Karen Castrejón y Carlos Puente. La ruta de Rosa Icela, nos comentan, es la del acuerdo, tal y como lo ha pedido la Presidenta Sheinbaum.

› Marcelo con Tere Jiménez

Y hablando de acuerdos, llamó la atención también otra reunión: la que tuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la gobernadora panista de Aguascalientes, Tere Jiménez. El propósito fue el de definir acciones conjuntas que fortalezcan la economía del estado, impulsen a las empresas locales, promuevan su diversificación productiva y abran nuevas oportunidades de exportación, además de fortalecer la proveeduría de negocios aguascalentenses a compañías transnacionales. Objetivos ambiciosos, nos hacen ver, que dan cuenta de las posibilidades que da el trabajar sin pensar en colores. Durante el encuentro en la Ciudad de México, nos comentan, se destacó la importancia de impulsar sectores estratégicos en los que la entidad es relevante: automotriz, textil y campo. “Muy buena reunión de trabajo con Tere Jiménez y su equipo para acelerar inversiones 2026”, escribió Marcelo sobre la reunión. Jiménez, por su parte, la calificó como productiva. Ahí el dato.

› Todo sea por demostrar

Mire nada más lo que le obligaron a hacer a la senadora de la 4T Julieta Ramírez Padilla, después de que sus detractores levantaron el rumor de que ella estaría entre los políticos mexicanos a los que el gobierno de Estados Unidos les echó para atrás su visa. Bueno, pues cuando algunos incluso, mofándose de la legisladora, le hicieron invitaciones para visitar Disneyland, la senadora de Baja California no se quiso quedar con aquello, así que decidió cruzar la frontera, tomarse algunas fotos y grabarse en un video para callar bocas. Dicen algunos que bueno hubiera sido que sólo se mostrara pasando la garita y siendo aceptada del otro lado, pero no, esto no iba a ser suficiente, así que la morenista posó haciendo el shopping en varios negocios de Calexico, incluso mostrando el ticket de sus compras. “...Y aquellos que me invitaron a Disney, los estoy esperando, pasen a reportarse”, dijo al salir de la cadena de comida rápida Jack in the Box. Qué alivio que hizo todo ese esfuerzo para despejar dudas a su pueblo, ¿no? En fin.

› “Pero qué necesidad”

Dicen que errar es de humanos y que no se ve bien cuando alguien hace humor de la equivocación de alguien, pero cuando se trata de una constante en una persona dedicada al servicio público y que, además, nos hacen ver, debe su cargo a la precisión, no es tanto burlarse, sino remarcar que hay algo preocupante, como es el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, ya tantas veces evidenciada por su falta de claridad sobre los asuntos que le corresponde deliberar. Esta semana, en el marco de las sesiones del Pleno del máximo tribunal, Batres volvió a protagonizar un momento de confusión técnica cuando se posicionó a favor de un proyecto que no se estaba discutiendo en ese momento, por lo que tuvieron que aclararle la situación. Lo llamativo, se cuestionaron varios, es si realmente la ministra estaba atenta a todo lo que se había analizado, ya que, de no estarlo, claramente no estaría en condiciones de votar. Hay quien pide que se le recuerde a la togada que sus atribuciones no son poca cosa.

› Secretaria hackeada

Nadie se salva de las redes de hackers que pretenden llevar a cabo fraudes a través de las redes sociales. Quien ahora fue su víctima fue la secretaria de Cultura del Gobierno federal, Claudia Curiel. Y es que resulta que de pronto quienes siguen su cuenta se percataron de que publicaba mensajes relacionados con la promoción de un token de criptomonedas. Aparecían también mensajes en inglés y supuestas claves alfanuméricas. El caso es que para evitarse broncas desde la cuenta de la Secretaría se lanzó un aviso pasadas las diez de la mañana para que nadie tomara en serio lo que se publicaba. “La Secretaría de Cultura informa que la cuenta de X de la secretaria @ccurieldeicaza ha presentado accesos no autorizados. Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular”. Fue hasta las 7:30 de la noche que Curiel publicó un mensaje en el que daba cuenta de la recuperación de su cuenta. Fueron nueve horas en vilo. Uf.

› Coctel de adversidades

Con la novedad de que nos tocará sostener todavía la ruta de la resiliencia tras la pandemia, después de que la salud pública de México, como la de otras naciones, también resintiera que a causa de la contingencia las campañas de vacunación vinieran a menos durante aquel periodo inédito, lo que ha hecho que un rebrote nos ponga en riesgo de perder la etiqueta de libre de sarampión, como también comienza a advertirse en Estados Unidos y Canadá. Así lo reconoció el secretario de Salud, David Kershenobich, quien dio la garantía del Gobierno federal de recuperar nuestros niveles óptimos de cobertura, cuando, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, México cayó al cierre de 2024 al punto más bajo de vacunación desde 2020, cuando estábamos al 100 por ciento. Desatención de funcionarios del gobierno pasado, capacidades limitadas del sistema, información difundida por movimientos antivacunas. Ahí el coctel de adversidades que hay que enfrentar para que no cobren factura.