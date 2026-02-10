› Nuevas inversiones en Yucatán

Relevante, nos comentan, la confirmación que han hecho el gobierno de Yucatán y Grupo San Francisco de Asís sobre la concreción de nuevas inversiones en la entidad este año. Y es que resulta que el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo un encuentro con el citado grupo empresarial yucateco, en el que se presentaron proyectos orientados a fortalecer el desarrollo económico. En ese catálogo de inversiones se consideran proyectos en los sectores industrial, de la construcción, del comercio, del desarrollo inmobiliario, de la venta de automóviles y de la operación de supermercados. Con lo anterior se prevé generar más de 230 empleos directos y 600 indirectos. Nos dicen que además de mandar un mensaje de confianza y certidumbre a la IP que apostará su capital, el gobernador afirmó que estos grandes proyectos no serían posibles sin el apoyo de la Presidenta Sheinbaum. Por su parte, los inversionistas celebraron que en Yucatán se pueda trabajar de la mano con el gobierno.

› Edomex atiende y contiene sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión a nivel nacional, nos hacen ver que el Estado de México bien podría destacar como ejemplo gracias a su trabajo preventivo. Y es que en la entidad apenas se han reportado 40 casos en lo que va del año y una tasa de mortalidad de cero. Ambos datos, contenidos en el Informe Diario de Brote de Sarampión, son relevantes si se considera que el Edomex es el estado más poblado del país, con cerca de 17 millones de habitantes. Su tasa de incidencia de apenas 0.22 casos por cada 100 mil habitantes, se encuentra muy por debajo del promedio nacional de 1.59. Bien por la administración de la gobernadora Delfina Gómez, donde la promoción de la vacunación, el acercamiento de los servicios de salud a la población y la aplicación de filtros sanitarios, nos comentan, han sido clave para que las autoridades mexiquenses mantengan este brote bajo control. Ahí el dato.

› May batea a papás

Mala noticia para los padres que demandan que los planteles en los que estudian sus hijos, en Paraíso, Tabasco, sean cambiados de lugar a causa de la contaminación que produce la Refinería Dos Bocas. Y es que sin más ya el gobernador de la entidad, Javier May, salió a decir que los reclamos son mediáticos, argumento con el que busca restar legitimidad a los reclamos. Nos cuentan que May dijo además que “no se ha probado absolutamente nada” en el sentido de que pudiera haber contaminación, y que no tienen previsto construir nuevas escuelas. Que en todo caso mandarán a los niños a otras que existen en la demarcación. Ayer padres de alumnos de las escuelas Agustín Melgar y Abías Domínguez Alejandro protestaron frente a instalaciones de la refinería y advirtieron que no aceptarán la propuesta de dispersar a los pequeños. El caso llegó a la conferencia mañanera donde incluso la Presidenta Sheinbaum fue más receptiva y vio viable atender el caso. Ah, pero ya May tomó su propia decisión.

› Marcha de la Lealtad

Muy comentada ha sido la conmemoración por el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en honor a los mexicanos que hicieron patria en las Gestas Heroicas de 1847 y 1914, marcadas por el intervencionismo estadounidense en territorio nacional. Y es que, nos dicen, el discurso que ofreció para la ocasión el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, más allá del repaso histórico anual puso ciertas dosis de actualidad, al hacer eco, sin mencionarlas directamente, de las presiones que siguen llegando desde el exterior. “Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para que juntos, sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”, dijo el general secretario, quien también externó el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ratificamos a usted y todas y todos los mexicanos que, con valentía y lealtad, seguiremos caminando junto con nuestra Comandanta Suprema”, dijo.

› Grecia coincide con la Presidenta

Comentan en Michoacán que es muy relevante la mención que hizo la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, sobre la estrategia de seguridad y combate al crimen de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar la detención del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Yo se lo dije al secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch, que yo aplaudía esa detención que hicieron como Gobierno federal”, dijo la esposa del edil asesinado Carlos Manzo. “Eso habla de que la Presidenta no va a tapar a nadie que tengan ellos señalados dentro de su propio gobierno y eso es aplaudible”, remarcó Quiroz, quien, no obstante, dejó ver —de manera velada esta vez— su insistencia en que las autoridades investiguen el homicidio de su esposo desde el punto de vista político, ya que tanto ella como todos los del Movimiento del Sombrero del que forma parte no quitan el dedo del renglón en que en ese asunto podrían estar implicados los legisladores guindas Leonel Godoy y Raúl Morón.

› Que no es nepotismo

Que no, que no y que no, defiende una y otra vez el senador morenista Saúl Monreal sobre quienes le insisten también en que ir por la gubernatura de Zacatecas, para suceder a su hermano David Monreal, es nepotismo porque, más allá de cualquier opinión, no hace falta echarle tanto coco. Según lo que indica la Real Academia, el término refiere a la “utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”. Para el menor de los Monreal, a quien hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum le ha hecho ver más de una vez que aquello que quiere hacer no se ve bien, la tesis del nepotismo se cae porque, según él, su hermano ni siquiera lo apoya, incluso abonó en su justificación que ahora que está tratando de reunir gente para que se sume a su estructura, varios de ellos funcionarios del gobierno zacatecano, recibieron la instrucción de David Monreal para que no le hagan caso. Algunos, dijo, que además son sus amigos, hasta le pidieron disculpas por no estar facultados para ayudarle en sus aspiraciones políticas. ¿Será?