› Los pendientes de Marx

Y hablando del caso de Marx Arriaga, nos piden no perder de vista otra controversia sobre la que no ha habido una resolución y no es otra que el uso irregular de documentos o identidades oficiales. Es sabido que en redes sociales Marx difundió escritos para expresar inconformidades ideológicas y políticas contra sus superiores. Ayer, por ejemplo, a pesar de que ya estaba destituido, convocó, a nombre de la Dirección General de Materiales Educativos a una rueda de prensa. Aunque se defienden como ejercicios de transparencia, críticos advierten que podría tratarse de una utilización facciosa de información institucional. Antes, aún como funcionario, es sabido que llamó a constituir “Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos”, una iniciativa que no era de la SEP. No cabe duda que Arriaga deja la dependencia con varias controversias abiertas, como la de su vinculación con Sady Loaiza, exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro. Y a ver qué más resulta. Uf.

› Cerca, EU y Guanajuato

Relevante mensaje de cercanía, nos comentan, el que mandaron ayer el embajador del Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, quienes dieron cuenta de una reunión que sostuvieron ayer. El diplomático señaló en las redes que la entidad es “un estado donde se reflejan con claridad los fuertes lazos, desde el sector automotriz hasta los miles de estadounidenses que viven y visitan la entidad”. También, que en el marco de cooperación que impulsan los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la colaboración con las autoridades fortalece esfuerzos para construir comunidades seguras y prósperas. La mandataria, se ha informado, compartió con Johnson la visión de trabajo de su gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar e impulsar la economía haciendo crecer la confianza de empresas y residentes de Estados Unidos en Guanajuato. Ahí el dato.

› Arriaga, el ego y la antorcha

Por cierto que, nos comentan, la destitución del director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, ya se había tardado. Desde hacía tiempo el funcionario había decidido apartarse de la institucionalidad y el trabajo en equipo mientras se inventaba una narrativa en la que se ponía a sí mismo, vaya ego, como el principal depositario de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Una política que para él, por cierto, es sólo “obradorista” y no de la Cuarta Transformación cuya continuidad está hoy en manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es sabido que desde hace más de un año la actual SEP trabaja en corregir las deficiencias de los nuevos libros de texto y del nuevo modelo cuya confección estuvo a cargo de Marx. No entendió Arriaga, nos dicen, que lo que necesitaba el magisterio en estos momentos era más apoyo para entender y aplicar la NEM —4 de cada 10 maestros aún no lo logra—, apertura a escuchar y no sólo antorchas encendidas. En fin.

› Mejor la oposición

Y nos cuentan que fueron mejor senadoras de oposición las que salieron a defender a la legisladora Juanita Guerra, quien es la que aparece en las imágenes del salón de belleza que, se descubrió, operaba en las oficinas del Senado. “Yo creo que no podemos estigmatizar a la senadora o senadoras que asistieron, porque en su momento ellas pagaban el servicio”, consideró la panista Guadalupe Murguía. En tanto, la emecista Alejandra Barrales planteó que el asunto sea visto desde otra perspectiva relacionada con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de las concesiones que haya en la Cámara alta. “Nadie está ajeno — dijo—, a nadie debe sorprender o de incomodar que en un espacio donde transita tanta gente como el Senado, o como la Cámara de Diputados se cuente con diferentes servicios”. Nos hacen ver que en su argumentación tienen algo de razón. Aunque no deja de llamar la atención que las morenistas que invitaron a Guerra a la estética sigan sin dar la cara. Están aplicando aquella de más vale aquí corrió que aquí se maquilló. ¿O cómo era?

› Escenarios en Zacatecas

El tema de la sucesión en Zacatecas parece que va a empezar a echar chispas. Y es que poco a poco se van configurando escenarios en los que ya suenan varios nombres. Ayer, por ejemplo, una petista cuya voz tiene peso importante en su partido, la diputada Lilia Aguilar, aseguró que “nosotros tenemos galla” para esa entidad y refirió el nombre de la senadora Geovanna Bañuelos. “Petista, valiente, íntegra, decente, mujer de una pieza”, la describió. Su comentario, sin embargo, fue para cuestionar información en el sentido de que el Partido del Trabajo estaría planchando la postulación del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar con apoyo de José Narro Céspedes. Aguilar aclaró que este último ya ni siquiera es de su instituto político sino de Morena. El caso es que si Bañuelos jugara sólo por el PT, a Saúl Monreal, nos dicen, únicamente le quedaría tomar el camino del Partido Verde si su intención es saltarse el candado morenista que lo inhabilita para correr por el guinda. En esa ecuación, sin embargo, iría implícito el fraccionamiento de la 4T. Uf.

› Que sólo es mexicana

Con la novedad de que la embajadora de México en Honduras, Susana Peón, insiste en que es mexicana. Esto luego de que en días pasados, informaciones periodísticas dieran cuenta de que tiene también registros de nacionalidad en la isla, específicamente un acta de nacimiento. De acuerdo con la periodista Dolia Estevez, quien reveló el documento, el hecho de contar con una doble nacionalidad va contra lo que establece la Ley del Servicio Exterior Mexicano, según la cual para ser embajadora debió haber renunciado a cualquier otra nacionalidad que tuviera, de lo cual no hay registros. El caso es que en un nuevo comunicado que difundió ayer, Peón sostiene que “nunca he solicitado una nacionalidad distinta a la mexicana y tampoco tengo conocimiento de que otro Estado me la atribuya”. También asegura que lo anterior lo hizo constar en comunicación dirigida a Relaciones Exteriores en 2023 tras haber sido designada. En el caso se han puesto muchas miradas y hasta el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha señalado que presentará un punto de acuerdo para que se indague si el nombramiento cumple con la ley. Pendientes.