› El golpe al CJNG

Desde la perspectiva por la que se vea, la operación militar que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera es relevante para México y cambia la forma en la que el resto del mundo mira al país, nos hacen ver. Ayer había una sensación de inquietud, pero también una percepción de que hay decisión en la autoridad para enfrentar el crimen. En el ámbito político, afloró madurez de las fuerzas tanto oficialistas como opositoras, al reconocer no sólo las acciones de las Fuerzas Armadas, sino llamar a la unidad, a pocos meses de que los ojos del mundo estén fijos en Guadalajara, una de las sedes del Mundial. Aun cuando los siguientes puedan ser días difíciles por los reacomodos que se puedan dar en la estructura del grupo criminal, desde ayer se envió un mensaje de coordinación entre el Gobierno federal y el de las entidades, incluso las que no tienen gobierno de Morena, que pudieran verse afectadas por este hecho. Atentos.

› Semana decisiva

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO No fue un domingo cualquiera

Una de las mayores interrogantes esta semana es qué va a ocurrir con la iniciativa de reforma electoral que se espera que la Presidenta Claudia Sheinbaum presente mañana, pues hasta ahora continúan las diferencias con los partidos Verde y del Trabajo respecto a los principales aspectos que se pretenden incluir, entre ellos la disminución del financiamiento público a los partidos y la desaparición o disminución de los legisladores de representación proporcional. Entre los escenarios que algunos ven que podrían presentarse se encuentran que la iniciativa no se presente, debido a esos desacuerdos; que la Presidenta Sheinbaum presente una iniciativa que no incluya dichos aspectos, con el fin de no ahondar las diferencias con los aliados, o bien que se presente el documento y que sufra cambios en el Congreso, con el fin de que se alcance la mayoría calificada para ser aprobada. Por lo pronto, pendientes.

› Respuesta rápida

Y hablando de reacciones ante la operación que llevó a cabo el Ejército en Jalisco —y que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes—, llamó la atención la respuesta más que rápida que dio la policía de la Ciudad de México, a cargo de Pablo Vázquez, al caso de un vehículo al que le prendieron fuego en la carretera México- Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan. Y es que poco después de que se conociera el hecho, que se presumía, tenía relación con las acciones criminales en carreteras, la Secretaría de Seguridad capitalina indicó que ya realizaba la búsqueda a través de cámaras de seguridad de los responsables y refirió el dato de que la unidad estaba involucrada en una agresión a tiros. No pasó mucho tiempo para que se conociera la captura de siete sujetos, entre ellos Saúl “N”, alias El Güero, identificado como generador de violencia y junto con él, Gustavo “N”, Mauricio “N”, Jesús Manuel “N”, César Andrés “N”, Julio César “N”, y Montserrat “N”. Ahí el dato.

› La reacción de Estados Unidos

Y nos piden no dejar de dimensionar el golpe que representa también para Estados Unidos la caída del líder del CJNG. Ayer hubo al menos tres voces representativas del Gobierno de Estados Unidos que destacaron la acción llevada a cabo por fuerzas especiales del Ejército Mexicano: del embajador Ronald Johnson, del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El primero no dejó de destacar los niveles de colaboración bilateral “sin precedentes” entre los gobiernos de México y EU y señaló a El Mencho de ser el líder de una organización narcoterrorista responsable de tráfico de fentanilo; el segundo destacó el gran avance “para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo” que representa el abatimiento de Oseguera Cervantes y cerró con un “felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. Leavitt, por su parte, subrayó antes que nada que EU brindó apoyo de inteligencia, pero no dejó de elogiar y agradecer a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación. Ahí sus declaraciones.

› ¿Fin a pensiones doradas?

Y nos piden estar pendientes esta semana de la iniciativa de reforma que se pueda presentar al Senado de la República por parte del Ejecutivo para acotar las llamadas pensiones doradas. Ésas que cobran algunos exfuncionarios de instituciones como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera, Banobras y Bancomext. Es sabido que con esta modificación al artículo 127 constitucional se pretende topar esas percepciones hasta en unos 70 mil pesos, porque de plano hay algunas que sí son completamente desorbitadas, como las de Luz y Fuerza que, según se refirió la semana pasada en una mañanera, van de los 100 mil al millón de pesos mensuales. En algunos espacios donde se revisan asuntos de carácter legal han empezado a señalar que una modificación de este tipo podría derivar en litigios que podrían llegar hasta la Corte, pero también advierten que será cosa de revisar a detalle cómo está planteada la reforma. ¿Habrá quien las defienda? Veremos.

› Nuevos y reciclados

Con la novedad de que el fin de semana Somos México, que en días pasados informó que ha cumplido ya casi todos los requisitos para que el INE lo valide como nuevo partido político, dio a conocer algunos fichajes relevantes, perfiles, nos comentan, que formarán parte de un “órgano consultivo ciudadano” no forzosamente de afiliados. Entre quienes revisan estos asuntos políticos partidistas han llamado la atención los nombres de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Javier Laynez, Margarita Ríos-Farjat y José Ramón Cosío. Otros perfiles son Ceci Flores, Lorenzo Córdova y el actor Joaquín Cosío. Por cierto que quien quedó como presidente de la agrupación que surgió de las movilizaciones de la llamada MareaRosa fue Guadalupe Acosta y como secretaria general fue designada Cecilia Soto. Ya se verá con qué fuelle nace, una vez que lo avale el INE, esta fuerza política donde hay nuevos, pero también varios reciclados.