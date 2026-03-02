› Otro caso grave de atropellamiento

Un nuevo suceso tan atroz como indignante en el que un conductor atropella y arrastra por varios kilómetros a su víctima se volvió a ver ayer, lamentablemente, en nuestro país. Ahora, un sujeto que manejaba en estado de ebriedad arrolló a un indigente en el puerto de Acapulco y lo arrastró debajo de su coche a lo largo de seis kilómetros, en plena franja turística. El hecho quedó registrado alrededor de la 01:15 horas en el sistema de cámaras de videovigilancia. Las imágenes captadas, se ha informado, muestran el momento en que el vehículo sin placas impacta a la víctima y continúa su marcha con el cuerpo enganchado hasta que por fin se detiene en un punto de la avenida Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad de Guerrero informó que al sujeto se le imputará el delito de homicidio. Y ha generado total indignación el que, al momento de su detención, al conductor le preguntaran por qué no había parado y él sólo respondiera que no se dio cuenta.

› ¿Bienvenidos al despido?

Este lunes, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum manda al Congreso su esperada reforma electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, nos dicen, estará ocupada tomándole protesta, en tiempo real y a distancia, a 18 nuevos vocales ejecutivos en la misma cantidad de entidades del país. Sin embargo, resulta que estos flamantes funcionarios que hoy asumen sus cargos con toda la pompa protocolaria podrían ver sus sillones tambalearse el mismo día, pues la enmienda podría reestructurar, o de plano desaparecer, sus puestos. El INE dice que todo esto es parte de su “política permanente” para garantizar una estructura “profesional, técnica y especializada”. Pero lo que llama la atención es el timing... Estrenar chamba el mismo día en que llega al Congreso el documento que podría cambiarles la vida. Como quien dice: bienvenidos al cargo... y buena suerte ante un futuro que nadie puede asegurar. En fin. A ver qué pasa.

› Van 92 en pos de la ASF

En San Lázaro, nos aseguran, la competencia está lista y, a juzgar por la cantidad de participantes, el puesto en juego es más que deseado. Y es que resulta que nada más y nada menos que 92 aspirantes, hombres y mujeres con currículo bajo el brazo, se anotaron para participar en el proceso de renovación —o posible reelección— de la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Cada uno de los 92 interesados, nos dicen, deberá comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados. Y mientras la fila de aspirantes se alista para eso, el ambiente dentro de Morena está un tanto encendido. Y es que resulta que el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar no ha cejado en su postura pública contra la posible reelección del actual titular David Colmenares, lo que obligó al coordinador Ricardo Monreal Ávila a salir a apagar el fuego. “Es falso, son especulaciones”, respondió el zacatecano cuando le preguntaron si había dados cargados en este proceso. Eso sí, no se guardó su opinión sobre Colmenares: “Me parece que ha sido un buen auditor... una gente con experiencia y con capacidad”. Listo, pues, el arrancadero.

› El concierto del Zócalo

Relevante, nos comentan, el concierto que ofreció anoche Shakira en el Zócalo capitalino. Y lo fue por varias razones. La principal, sin duda, por el éxito de la cantante colombiana al romper el récord de aforo a la Plaza de la Constitución y calles aledañas con más de 400 mil personas. Una muestra de que se trata de una de las artistas con más arrastre entre el público mexicano. Los recorridos de los reporteros de La Razón en el lugar dieron cuenta de que asistieron capitalinos, pero también fanáticos que viajaron desde otras entidades. Para destacar, también, el tema del orden, que corre por cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez —quien, por cierto, da una prueba de lo que puede hacer en el Mundial—, para inhibir cualquier acto delictivo que permitieron reportar saldo blanco. Ayer, nos dicen, además de amables saludos a Shakira hubo otros que los asistentes al concierto gratuito dieron a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien siguió el recital desde un balcón en el Palacio de Ayuntamiento. Ahí el dato.

› Detención en NL

Nos piden no perder de vista el caso de la detención de la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Nuevo León, Karina Barrón. A la funcionaria, de acuerdo con reportes periodísticos se le acusa de cohecho y falsificación de declaraciones ante autoridades. Quien ha salido a dar algunos primeros esbozos de información en torno al caso es el senador morenista Waldo Fernández. “Su detención, junto con otras personas, tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León”, indicó en un video. Y agregó luego: “Lamentablemente no puedo informar en este momento a la ciudadanía estos hechos, pero mañana esperando la audiencia de imputación y una vez que termine le diré al pueblo de Nuevo León cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”. Por lo pronto, el municipio a cargo de Adrián de la Garza se deslindó del hecho. Pendientes.

› Freno a especulaciones

Y la que salió ayer al paso de quienes han hecho especulaciones y armado escenarios en torno a la sucesión en Quintana Roo, fue la gobernadora de esa entidad, Mara Lezama. Y es que la mandataria, nos comentan, subió a sus cuentas de redes sociales la foto de un encuentro que tuvo con Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, y de quien se dice que está más que interesado en anotarse a la contienda morenista para elegir al futuro candidato al gobierno del estado. “Con mi amigo y compañero de lucha… seguimos trabajando en unidad para fortalecer nuestro gran movimiento transformador. Dialogamos sobre temas de relevancia nacional y estatal, sumando esfuerzos en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum”, fue el mensaje de Lezama, que calma las aguas que quien sabe quién y por qué andan queriendo alborotar. Se dice que en la entidad, otros nombres relevantes rumbo a la contienda son el del senador Eugenio Segura, el de la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, y de la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado.