› Nuevos libros sin Arriaga

Con la novedad de que una vez removido Marx Arriaga, a quien se señalaba como el principal obstáculo para corregir los libros de texto gratuitos, la SEP convocó a reconocidos historiadores y dio el banderazo de salida a los trabajos de elaboración de los nuevos libros de Historia de cuarto, quinto y sexto de primaria. Ha señalado el titular de la dependencia, Mario Delgado, que en ellos se recuperará a las heroínas y mujeres que participaron en la creación de la nación. ¿Quiénes estuvieron en el encuentro? Ah, pues María Elisa Velázquez Gutiérrez, María Gabriela Iturralde Nieto, Diana Irina Córdova Ramírez, Lorenzo Meyer, Felipe Ávila. Además, Ana Rivera Carbó, Regina Tapia Chávez, Rosario Margarita Vázquez, Ana Lau Jaibén, Olivia Johana Gal Sanabent, y Rafael Barajas. También la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez y la directora general de Materiales Educativos, Nadia López, quien remplazó a Marx. Así que los cambios a los libros van.

› Cónclave morenista

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La orfandad ciudadana

Y hablando del proceso interno en Morena, nos piden estar atentos a lo que pueda ocurrir mañana, cuando el partido oficial reúna a sus huestes para aprobar las reglas con las que se elegirán los mejores cuadros para contender en los comicios de 2027, en los que se repartirán legislaturas y 17 gubernaturas. Adelantan que a los morenistas ya les advirtieron que mejor no hagan planes ese día, ya que tienen bastante tarea pendiente, como la designación de responsables de las cinco circunscripciones electorales —los que llevarán la carga de las campañas—, entre quienes ya suenan el diputado Ricardo Monreal, el exsenador Alejandro Peña, el director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón; el secretario de Educación, Mario Delgado, y hasta el senador Adán Augusto López, quien —nos recuerdan— por algo dejó de ser coordinador parlamentario. En fin, todo por confirmarse, incluso, se advierte también, una que otra sorpresa que pueda resultar de algún movimiento o enroque en la propia dirigencia del partido. Pendientes.

› ¿Son rumores?

Los vientos del sureste trajeron noticias que han generado cierta confusión en la esfera de la diplomacia mexicana, después de que supuestamente la exembajadora de nuestro país en el vecino Belice, Martha Zamarripa, se atrincheró en su oficina, según se dijo, negándose a la orden del Gobierno mexicano de que abandonara aquella representación, ante la designación de la diplomática de carrera Ana Luisa Vallejo. Nos dicen que ante los rumores, la Cancillería tuvo que salir al paso, para explicar que no es que Zamarripa esté atrincherada sino que, más bien, se está tomando su tiempo, pues todavía tiene 15 días hábiles tras el término de su encargo para entregar la casa y el equipo, por lo que, remarcó, no hay nada fuera de las disposiciones vigentes. “Actualmente, la C. Martha Zamarripa Rivas se encuentra realizando los trámites correspondientes a su menaje de casa y saldrá de Belice al término de esta semana”. Ahí el dato.

› Relojes y periodicazos que quitan visas

Previenen desde la Agencia Nacional de Aduanas de México que hay que tener mucho ojo al combinar la función pública, los lujos y la exposición de estos gustitos en medios de comunicación, porque eso puede provocar que, en caso de contar con visa estadounidense, el gobierno de ese país la retire, como le ocurrió al exdirector de Investigación de la ANAM, Alex Tonatiuh Hernández. Eso lo contó ayer el titular de la misma Agencia, Rafael Marín Mollinedo. “Fue por eso, por lo de los relojes. Entonces, pues, ya ven cómo son los americanos”, dijo el funcionario tras sostener una reunión en Palacio Nacional. Mollinedo agregó que “los periodicazos” sobre los dichosos relojes incluso llegaron hasta Washington y ahí están las consecuencias, entre las que también se cuentan —hay que recordarlo— que le costaron el cargo a Tonatiuh. Y aunque el encargado de la Agencia aclaró que por lo menos en el país no existe una investigación en contra de Hernández, fue él mismo quien le pidió que abandonara el puesto porque “eso genera incertidumbre”.

› Recomendación o jalón de orejas

Comentan quienes cubren la mañanera que la recomendación que emitió ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum a los morenistas que desean participar en el proceso electoral de 2027 pudo también haber sonado a un necesario jalón de orejas, cuando ya suficientes numeritos han hecho varias figuras de ese partido que ponen al movimiento de la 4T en aprietos. Y es que la mandataria —quien recalcó que esto ya le corresponde más a la dirigencia del partido, pero que aun así les compartía su opinión— pidió a las y los aspirantes a un cargo de elección popular que se pongan a recorrer las calles, a conocer los contextos que buscan representar y a que los vea la gente en vivo y a todo color en lugar de estar contratando espacios publicitarios carísimos para que su rostro aparezca en espectaculares. “Mi única orientación es: la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa. Ni los grandes espectaculares, es el casa por casa”, sentenció la Jefa de Estado, con miras al proceso interno que comenzará próximamente en ese partido.

› Alito se pone amable

Nos hacen ver que no ha pasado mucho tiempo desde que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, se puso a repartir insultos y acusaciones contra otros partidos opositores —recordemos que le ha llamado “comparsa del oficialismo” a los del movimiento naranja y ha tildado de desleales a los panistas cuando éstos decidieron romper su alianza con el tricolor— y ahora ya los anda cortejando e invitando a su casa como si nada hubiera pasado, para, según él, conformar un frente opositor que le ponga un contundente freno al partido guinda e impedir que la reforma electoral que impulsa el Gobierno sea aprobada en el Congreso de la Unión. Frente a esta coyuntura, Alito abrió los brazos al PAN y a MC para que juntos sean una refrescada coalición porque, advirtió —toda amabilidad tiene sus límites— si no acceden a esta generosa propuesta “estarán al servicio del poder de Morena”. Así por las buenas, ¿le tomarán la palabra? Uf.