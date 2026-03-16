› Pacto en Segob

Y nos piden no perder de vista que fue en la Secretaría de Gobernación el sitio en el que ayer los dirigentes nacionales y legislativos de los partidos que conforman la 4T terminaron de acordar un cierre de filas absoluto en torno al llamado Plan B de la reforma electoral. Tras una reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, los dirigentes de los partidos anunciaron el acuerdo. Por cierto que en las imágenes de ese anuncio se nota buen ánimo de los líderes de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista que apenas la semana pasada reventaron la propuesta original —una decisión que sobre la que, se dijo, esperaban que tuviera alguna repercusión—. No es dato menor el que Gobernación directamente empujara los acuerdos desde hace unos días, a través de encuentros con los representantes de los partidos aliados. Con ello se espera que el nuevo trámite que inicie en el Congreso implique el aval final al paquete de reformas constitucionales y que ya no le vayan a querer mover las redacciones. Pendientes.

› Johnson sobre Cuba

Y fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson quien, al igual que Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el apoyo a Cuba, pero en un sentido muy distinto al que lo hizo el sábado el exmandatario. Es sabido que el tabasqueño decidió reaparecer en un mensaje en las benditas redes en el que anunció que existe una cuenta de banco en la que se pueden hacer donaciones. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, sostuvo, cuidando no mencionar en su mensaje al presidente Trump o a Estados Unidos y asegurando que lo recaudado será para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, para el pueblo cubano. Ayer por la noche, Johnson hizo lo propio. En las benditas redes escribió sin mencionar a AMLO: “Parafraseando al secretario Marco Rubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”. Qué tal.

› ¿El nuevo cargo de Sánchez Cordero?

Después de su evidente desacuerdo con la desechada reforma política-electoral promovida desde el Gobierno federal y del desdén de su voto en favor de la enmienda, al ausentarse de la sesión, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero parece tomar relativa distancia de la Cuarta Transformación, nos comentan. Ahora la también exministra de la Corte estaría perfilándose para ser la próxima vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, en fórmula con el exsubsecretario de la Función Pública Eber Betanzos en la presidencia, acompañados además, en una consejería, por Arely Gómez González, procuradora general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El INAP es una asociación civil enfocada en la formación de servidores públicos, así como al estudio y la difusión de la cultura administrativa en México, por lo que, nos comentan, incluso parecería que la intención de la legisladora sería bajar su perfil y alejarse de los reflectores públicos. Atentos.

› Cuestionamientos a la AC

Y hablando de donativos, fue en la bancada del PAN en la Cámara de Diputados donde pegaron el grito en el cielo y denunciaron que la Asociación Civil Humanidad con América Latina —la que anunció AMLO que se encargará de recabar fondos para Cuba— se creó con una velocidad poco usual para los parámetros en los que se mueve la burocracia mexicana. Esto luego de escuchar de personas que se declaran afines a los procesos mediante los cuales organizaciones obtienen sus permisos como donatarias, que estas gestiones son de larguísimo aliento. El caso es que el diputado Héctor Saúl Téllez ha exigido que se informe cómo fue que la AC que promovió el exmandatario fue autorizada en tiempo récord y además que se pueda informar a dónde van a ir a parar los fondos recabados. Pide además que se apliquen medidas de supervisión y auditoría para garantizar a efecto de que los donativos recaudados no se utilicen para transferir recursos a regímenes extranjeros de manera irregular, incluyendo reportes sobre el destino final de los fondos y su deducibilidad fiscal. Ahí la exigencia.

› Captura relevante

Relevante, nos comentan, la captura que las Fuerzas Especiales del Ejército y elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, de un hombre conocido como José “N”, alias Pepe. Y es que, según se informó, fue el encargado de trasladar a la pareja de Nemesio Oseguera Cervantes a la cabaña en la que se encontraba el líder del CJNG. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Ricardo Trevilla, la que informó de la detención del sujeto, a quien se le considera uno de los principales operadores logísticos de El Mencho. “Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la ciudad de Guadalajara, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”. El pasado 23 de febrero, en la conferencia realizada al día siguiente del operativo en el que fue abatido el capo, se dio cuenta del dato relacionado con el encuentro que éste habría tenido con su pareja.

› “Ánimo golpista”

Con la novedad de que Lenia Batres se lanzó ayer contra quienes llamó “periodistas de la derecha” por dar cuenta de una serie de alertas que se han encendido entre la IP, sobre la llegada dentro de unos meses de la ministra a la presidencia de la Corte. Esto, tras algunos posicionamientos como los que tienen que ver con la cosa juzgada, además de algunas controversias en las que se ha visto involucrada. “Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana. Coadyuvo, en un ámbito colegiado, a su interpretación fiel. Por eso, respeto, protejo y aliento la inversión económica. Las normas que regulan su funcionamiento dan certidumbre jurídica. Ahora bien, sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte, la Constitución es muy clara. Ya se aplicó. Presidiremos la Corte en orden de votación. Es mandato popular”, refirió ayer. Pero resulta que Batres acusó también un “ánimo golpista” —argumento que recordó un poco el usado en el pasado por Hugo López-Gatell— en torno a las críticas que ha recibido, pues considera que se busca impedir que asuma el cargo. Uf.