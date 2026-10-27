• Mordiendo el anzuelo

Nos cuentan que al dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno, poco le duró el ánimo de defender las libertades durante una visita a Ensenada, el pasado domingo, al arraigado exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo en la que se reunió con destacadas figuras del panismo: los exgobernadores de Guanajuato y BC, Juan Carlos Romero Hicks y José Luis Salas, respectivamente, y hasta el expresidente Vicente Fox, quien, nos dicen, no llegó pero se conectó por videollamada. Y es que tras ese encuentro en el que Alito y compañía hablaron de un frente opositor plural, al priista le apareció un ciudadano que, con celular en mano, lo llamó “vandalito” y le lanzó varios reclamos. Moreno, con poca paciencia, según se ve en la grabación, le respondió con un diagnóstico inmediato: “A ti te manda Morena”. En las imágenes se observa cómo el priista se acerca al hombre y hasta le lanza un manotazo, mientras sus acompañantes se interponen. Al final, nos dicen, Alito falló porque si se dio cuenta que era una provocación, ¿para qué mordió el anzuelo y confirmó el epíteto? En fin.

• Horacio Duarte y el reloj hacia el 2027

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Y ante el acelere que ya se aprecia en los procesos internos de los partidos rumbo a la elección de 2027, fue el secretario General de Gobierno en el Estado de México, Horacio Duarte, quien ayer, durante el Informe Legislativo de Zaira Cedillo en Ecatepec, dio cuenta de que en los próximos días convocará a la mesa política con partidos, autoridades electorales e integrantes de la Mesa de Paz para garantizar que el proceso transcurra con libertad, seguridad y conforme a la ley. El morenista, nos comentan, aprovechó también para hacer un llamado a evitar divisiones y colocar el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones personales. En la entidad, la encomienda de la gobernadora Delfina Gómez es que todo fluya institucionalmente y que existan condiciones de igualdad en la contienda y la última palabra la tengan las urnas. De ahí que la tarea de Duarte sea la de preparar la cancha para que así ocurra y la política no devenga en conflicto. Pendientes.

• Ya nadie se hace responsable

Llamó la atención que en medio de la crisis en el INE, que derivó en la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, entre partidos se desató una repentina vocación por revisar cómo llegó ella a tener tanto poder. A tres años de distancia, algunos actores en el frente opositor no tardaron en poner su mirada en el senador Pavel Jarero, el morenista que planteó una reserva madrugadora en el Senado que terminó por engrosar las facultades de la sonorense. Esas atribuciones, por cierto, también han sido cuestionadas por oficialistas que ya plantean echarle ojo a los “maxipoderes” y han pedido una sacudida al órgano electoral. Desde MC, la legisladora yucateca Ivonne Ortega aplicó el “se los dijimos”, al reivindicar que su bancada se opuso a elegir a Taddei a través de una tómbola. Y el líder naranja Jorge Álvarez Máynez propuso, para no volver a regarla, un comité de observadores ciudadanos y expertos para elegir a la próxima persona titular del INE. Lo malo es que entre tanto diagnóstico sobre lo que falló, falta escuchar qué responsabilidades asume cada cual.

• Pecadillo terrenal

Peculiar reflexión, nos dicen, la que compartió el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, tras la renuncia de Guadalupe Taddei al INE. Dicen que cuando el senador mexiquense pidió medidas más radicales para garantizar la integridad del árbitro electoral y para atajar la corrupción, acompañó la exigencia con una declaración de modestia moral: “No soy un santo, tengo algún pecadillo de tipo terrenal”. Y enseguida explicó por qué considera que tiene autoridad para plantear soluciones: “Conozco el monstruo, he vivido en el monstruo”, apuntó. Nos señalan que así el morenista dejó material para más de una sobremesa, porque no todos los días un político reclama una “cirugía radical” mientras aclara que tampoco lo cubre un manto de pureza. Por supuesto que sus palabras no equivalen a una confesión de corrupción, pero sí despiertan curiosidad sobre qué prácticas conoce y dónde propondría primero meter el bisturí. Atentos.

• También los de casa

Quien sorprendió al elevar su apuesta de señalar vínculos de políticos con el narco fue la senadora priista Paloma Sánchez, a quien varios anotan como posible aspirante a la gubernatura de Sinaloa por el tricolor. Y es que resulta que la legisladora que, nos recuerdan, ha llevado marcaje personal contra su compañero morenista Enrique Inzunza —por las acusaciones en su contra desde EU—, aseguró ayer que su activismo en esta materia no sólo está dedicado a los guindas, sino también ¡a los integrantes de su propio partido!, pues ella, dijo, no está para defender a nadie. Y ahí no está lo más fuerte, porque Paloma afirmó que conoce a personas que le confesaron directamente ese tipo de relaciones. Dicen que después de estos dichos, la legisladora se ha puesto en zona complicada, pues al admitir que cuenta con información de primera mano, lo lógico sería que la revele, para ayudar a esclarecer hechos y responsabilidades. Porque decir que el señalamiento va parejo, incluidos los de casa, pone una vara que ella misma deberá sostener cuando aparezcan nombres y apellidos. Pendientes.

• Tatiana mantiene suave presión

Por si la coyuntura reciente nos hace olvidar un poco que Morena sigue sin resolver sus tirones internos rumbo al 2027, desde Nuevo León, Tatiana Clouthier volvió a aparecer para recordar que no ha quitado su dedo del renglón contra la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena. La exsecretaria de Economía colgó ayer un video en sus redes que, nos dicen, difícilmente puede leerse como un paso hacia la aceptación. Después de tres semanas de encuentros con ciudadanos, la “tía Tatis” aseguró que la gente quiere que llegue la transformación y “que nuestros gobernantes dejen de robar y de mentir”. Pero dejó otra frase para quienes ya daban por cerrado el capítulo de su aspiración: “Escucharlos me lleva a pensar mi participación”. Dicen quienes la siguen de cerca que puede que esta máxima ya no sólo radique en insistir que la coordinación guinda no se convierta automáticamente en candidatura a la gubernatura, sino en una señal de que en función de su presencia territorial pueda estar cerca una decisión todavía más radical, como competir sin la bandera de la 4T, ¿será?