Códigos GRATIS de Free Fire hoy 22 de junio para recompensas, diamantes y skins

Garena pone códigos disponibles para que los jugadores del videojuego Free Fire puedan canjearlos por varias recompensas totalmente gratis, incluyendo skins y diamantes que podrán tener directamente en su cuenta este 22 de junio.
Los códigos gratis de Granera para Free Fire pueden funcionar o no al ingresarlos, pues mientras que algunos tienen una validez de 24 horas desde su publicación, otros son válidos de forma limitada únicamente durante un par de horas.
Los códigos gratis de Free Fire de este lunes para conseguir recompensas aleatorias pueden ser utilizados tanto en la versión base como en la versión mejorada de este juego, Free Fire Max.
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Códigos Free Fire 22 de junio
Los códigos que puedes canjear este 22 de junio por monedas de oro, tokens, diamantes, nuevos diseños, skins y otras recompensas aleatorias en Free Fire son los siguientes:
- 4N8M2XL9R1G3
- FF6YH3BFD7VT
- BR43FMAPYZZ
- UPQ7X5NMJ64V
- S9QK2L6VP3MR
- FZ5X1C7V9B2N
- FK3J9H5G1F7D
- 6KWMFJVMQQYG
- FE2R8T6Y4U1I
- F7F9A3B2K6G8
Para poder canjear estos códigos únicamente debes ingresar a la página web oficial de Garena reward.ff.garena.com/es, y posteriormente iniciar sesión en la cuenta que se tenga vinculada a alguna de las plataformas externas que aparecen.
Posteriormente se debe ingresar cualquiera de los códigos sin modificaciones y confirmar el canje para que este pueda ser validado por el sistema para poder ver después la recompensa en la cuenta.
Quienes tengan una cuenta de invitado no podrán canjear las recompensas, pues se requiere contar con un perfil vinculado a Facebook, Google, Apple, Equis, o VK, para que la recompensa se pueda enviar al correo del juego.
De acuerdo con la página oficial de Garena, el código que se puede canjear tiene entre 12 y 16 caracteres, que están combinados entre letras mayúsculas y números, por lo que es importante que los copies y pegues completos.
Los objetos de recompensa obtenidos se mostrarán en la colección del lobby, y el oro y los diamantes obtenidos por medio de los códigos serán añadidos directamente a la cuenta, por lo que es importante que esta no sea de invitado y esté vinculada.
Es necesario revisar la fecha de vencimiento del código, pues los códigos vencidos no pueden ser canjeados, por lo tanto, no se puede obtener ningún tipo de beneficio al ingresarlos.
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