28 aniversario de Google: ¿Cómo jugar en el spinner sorpresa?

Cada 27 de septiembre Google celebra su aniversario a nivel mundial, y durante estos ocurren distintas sorpresas en su buscador, por lo que este 2026 no fue la excepción y presentó un doodle nostálgico.

Este doodle muestra uno de los primeros diseños que tuvo como parte de su imagen, por lo que las letras de este buscador se muestran el aspecto que tenía entre 1997 y 1998, cuando comenzó en la Universidad de Stanford.

Esta tipografía en 3D muestra colores azul, rojo, amarillo y verde brillante, además de una distribución bastante divertida que trae a la mente de inmediato la imagen que tenía en la década de los años 90.

Los doodles de Google son cambiantes, pues con el paso de los años se han creado más de 5 mil para celebrar a héroes, eventos, la cultura, y lugares alrededor del mundo.

La primera vez que Google lanzó un doodle fue en 1998, con el Festival Burning Man, una manera en la que los fundadores daban a entender que se encontrarían fuera de su oficina durante dicho festival.

Fue en el año 2000 cuando lanzaron una serie de cinco doodles que contaban una breve historia: “Unos extraterrestes que se encontraban con el logotipo de Google y se lo llevaban a marte”

Doodles mayo 2000 de Google ı Foto: Captura de pantalla

Google birthday surprise spinner

En su aniversario del 2017, Google lanzó un doodle interactivo como parte de su aniversario número 19, y en este se muestra una ruleta giratoria con la que se puede interactuar para conocer las sorpresas que contiene.

Esta ruleta tiene diversas sorpresas como juegos interactivos, y cada uno de estos aparece al azar cada vez que decides girarla; además, algunos de estos son parte de los doodles y juegos del pasado.

Google birthday surprise spinner ı Foto: Especial

Los doodles que aparecen en la ruleta sorpresa de Google son los siguientes:

44º aniversario del nacimiento del hip hop

117º cumpleaños de Oskar Fischinger

Día de San Valentín 2017

El 15.º aniversario de Google

Halloween 2016

155.º aniversario del Pony Express

Celebrando el 245 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

30º aniversario de PAC-MAN

¡Comienza el Trofeo de Campeones de la ICC 2017!

151º cumpleaños de Wilbur Scoville

Cuestionario del Día de la Tierra

Cumpleaños número 105 de Clara Rockmore

Chrome Music Lab

Serpiente (juego de búsqueda de Google)

Solitario (juego de búsqueda de Google)

Tres en raya (juego de búsqueda de Google)

Sonidos de animales (función de búsqueda de Google)

Ejercicio de respiración (función de búsqueda de Google)

Rutas de senderismo con Street View - Islas Galápagos

Google birthday surprise spinner ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.