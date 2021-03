Carmelita Correa vivió uno de los momentos más emotivos de Exatlón México, pues rompió en llanto al recordar a su novio y de paso dio un conmovedor discurso en el que le dio una lección a los haters que la quieren fuera del programa.

Todo ocurrió cuando Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, citó una frase de Juan René Serrano, quien es el novio de Carmelita.

La deportista de Exatlón México rompió en llanto al escuchar las palabras de su novio en voz de Rosique. Carmelita señaló que extraña mucho estar con su prometido y con su familia.

Además de que se siente que le está afectando el hecho de que lleva 27 semanas en Exatlón México, aislada y sin poder ver a sus seres queridos.

Carmelita confesó que siente mucha presión al competir con las contrincantes del equipo Héroes, pero aseguró que eso no le impide prepararse para seguir adelante en la competencia.

¿Responde a los haters que piden que se vaya de Exatlón México?

Durante su discurso Carmelita de Exatlón México señaló que la gente no sabe lo duro que trabaja y que no le importa lo que digan de ella sobre su desempeño, la deportista asegura que no quitará el dedo del renglón durante su participación en el programa.

Se sabe que constantemente los fans la critican y piden que se vaya de Exatlón México debido a que normalmente falla los tiros para entregar puntos a su equipo.

¿Quién es Juan René Serrano, el novio de Carmelita de Exatlón México?

Juan René Serrano es el novio de Carmelita de Exatlón México, desde el 2017 hicieron pública su relación y además de que decidieron comprometerse.

Juan René Serrano es un arquero olímpico que fue reconocido como el primer deportista con el mayor número de medallas de la selección de México en los juegos de Mayagüez 2010. En ese mismo año, recibió el Premio Nacional del Deporte.

Juan René Serrano también es un reconocido multimedallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como de Juegos Panamericanos, justas en las que ha demostrado su excelencia deportiva.