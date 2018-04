Arizona envía 225 efectivos de Guardia Nacional a frontera con México

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció que 225 efectivos de la Guardia Nacional del estado van camino a la frontera de Estados Unidos con México, en respuesta al llamado del presidente Donald Trump de apoyo militar para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Ducey, republicano, agregó que más elementos serán desplegados el martes. No se dieron detalles de momento sobre la misión.

Just updated Arizona border sheriffs on today’s deployment of National Guard. LATEST: 225 guard members being deployed today, additional members tomorrow. pic.twitter.com/HL4lATRyNX

— Doug Ducey (@dougducey) 9 de abril de 2018