Al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya no le interesa organizar un foro de infraestructura, en el que los candidatos a la Presidencia dejen en claro su postura sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ya que, han quedado claras la negativa e “intolerancia” de Andrés Manuel López Obrador, hacia esta obra.

Así lo manifestó el presidente del CCE Juan Pablo Castañón, quien dijo que lo que se ha podido observar es que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no escucha y, por ello, los empresarios no tienen nada qué agregar al tema.

“Hemos observado cómo cada uno de los demás candidatos están dispuestos a hablar, a argumentar y a profundizar y a tomar una posición. Escuchar incluso hasta para cambiar de opinión, en este caso no lo hemos obtenido, no tiene ningún caso continuar con ese plan”, señaló.

En conferencia de prensa, el representante de la cúpula empresarial afirmó que la posición del candidato de Morena es tan firme que hasta folletos sacó; además dijo que su respuesta a Carlos Slim muestra que no está abierto al diálogo.

Al calificarlo como intolerante, añadió que no tienen sentido realizar las mesas previstas. “Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el candidato de Morena no escucha y si no escucha, no tenemos nada qué agregar”, aseveró.

El empresario reiteró que el proyecto del nuevo aeropuerto es muy importante, por lo cual no están dispuestos a generar escenarios que lo conviertan en un golpe de campaña.

Asimismo, recordó que siempre descalifica a las personas cuando no están de acuerdo con él, situación que sin lugar a dudas genera preocupación en un escenario en el que el tabasqueño puede ganar las elecciones de julio. Pero incluso con ello reiteró la invitación para que López Obrador mantenga un encuentro privado con miembros del Consejo Coordinador.

“Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha, y si no escucha, no tenemos nada qué agregar”

Juan Pablo Castañón

Líder del CCE

Detalló que se había previsto que el próximo 11 de mayo los empresarios se reunirían con él; para el 4 de mayo la reunión será para el aspirante independiente, Jaime Rodríguez, y durante junio con los candidatos de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que en el nuevo aeropuerto hacen falta discusiones en torno a la corrupción.

Juan Pardinas, director general del organismo, calificó como preocupante la corrupción, ya que por este mal se tendrían que cerrar muchas instituciones del país.

Y lamentó que por la falta de credibilidad en el actual gobierno, proyectos como el aeropuerto u otras obras que marcarán un antes y un después en la economía, se estén afectando proyectos viables.