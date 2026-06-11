Tren Ligero: Horarios para el Mundial 2026

Las y los aficionados de la Selección Nacional se encuentran distribuidos en los distintos puntos del país para poder disfrutar del partido de inauguración de la Copa Mundial de Futbol.

Será a las 13:00 horas cuando comience el partido de México contra Sudáfrica, pero las personas comenzaron a llegar al Estadio Ciudad de México y sus alrededores horas antes de la ceremonia.

Los hinchas mexicanos y de todas partes del mundo comenzaron a desplazarse hacia el antes Estadio Azteca desde las primeras horas de este jueves, pues desde ayer se reportó que habría diversas manifestaciones y bloqueos cerca del recinto.

Debido a la gran afluencia de personas que hay este jueves en la capital, los medios de transporte han sufrido algunas afectaciones, incluyendo el Tren Ligero que se dirige hacia el sur de la CDMX.

#VIDEO | ¡EL TREN LIGERO LUCE LLENO A SEIS HORAS DE LA INAUGURACIÓN! 😩



La estación de Tasqueña del Tren Ligero luce llena a seis horas del inicio del partido. El servicio únicamente es para los aficionados que van al partido y deben enseñar su boleto o acreditación.



📹:… pic.twitter.com/8tkrjW9JEN — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

Horarios del Tren Ligero HOY 11 de junio

Diversos usuarios han reportado por medio de redes sociales que este jueves únicamente se ha permitido el accceso de personas al Tren Ligero con una acreditación o boleto para el partido inaugural del Mundial.

Durante las primeras horas de este 11 de junio Servicios de Transportes Eléctricos CDMX informó por medio de redes sociales que el servicio de Xochimilco a Tasqueña se encontraba operando con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.

#STEinforna



Tren Ligero



El servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



En la Terminal Tasqueña contamos únicamente con servicio directo a la estación Estadio Azteca. pic.twitter.com/ewKQf3ps4q — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

Posteriormente informó que de Las Torres a Xochimilco tampoco se encontraba haciendo ascenso ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca; y precisó que la Terminal Tasqueña tenía servicio directo únicamente hacia la estación del Estadio Ciudad de México.

Pese a que durante las primeras horas de este jueves reportaron que el servicio tenía unas excepciones, fue a las 11:36 horas que informaron que suspenderían el servicio en toda la línea.

Apuntaron que el cierre temporal de toda la línea del Tren Ligero se debe a la presencia de manifestantes “en diferentes puntos del recorrido de la línea”, por lo que se reanudará el servicio en cuanto concluya el paso de las y los manifestantes.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Se suspende el servicio y se realiza el cierre temporal de toda la linea por manifestantes en diferentes puntos del recorrido de la línea.



Una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el servicio. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

Internautas reportan presencia de manifestantes en diversos puntos y cruces del Tren Ligero; como las madres buscadoras y las y los profesores de la CNTE, quienes avanzan con dirección al Estadio Azteca.

Además de la presencia de manifestantes, los usuarios de redes sociales han reportado que el servicio de transporte público del Trolebús hacia el Estadio Azteca tiene un costo de 200 pesos por persona.

Es increíble como un transporte público se convierte en privado.

El cierre del tren ligero para usuarios que lo utilizan día a día, solo acceso a él si cuentas con boleto al estadio azteca - banorte.

Y el servicio de apoyo trolebús con un costo exagerado de $200.00 #cdmx pic.twitter.com/9NJq74aGT7 — Isai Navez (@IsaiNavez) June 11, 2026

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