Tren Ligero: Horarios para el Mundial 2026

Las y los aficionados de la Selección Nacional se encuentran distribuidos en los distintos puntos del país para poder disfrutar del partido de inauguración de la Copa Mundial de Futbol.
Será a las 13:00 horas cuando comience el partido de México contra Sudáfrica, pero las personas comenzaron a llegar al Estadio Ciudad de México y sus alrededores horas antes de la ceremonia.
Los hinchas mexicanos y de todas partes del mundo comenzaron a desplazarse hacia el antes Estadio Azteca desde las primeras horas de este jueves, pues desde ayer se reportó que habría diversas manifestaciones y bloqueos cerca del recinto.
Aficionados saturan el servicio ‘Ride’ rumbo al Estadio Ciudad de México; así lucen las filas
Debido a la gran afluencia de personas que hay este jueves en la capital, los medios de transporte han sufrido algunas afectaciones, incluyendo el Tren Ligero que se dirige hacia el sur de la CDMX.
Horarios del Tren Ligero HOY 11 de junio
Diversos usuarios han reportado por medio de redes sociales que este jueves únicamente se ha permitido el accceso de personas al Tren Ligero con una acreditación o boleto para el partido inaugural del Mundial.
Durante las primeras horas de este 11 de junio Servicios de Transportes Eléctricos CDMX informó por medio de redes sociales que el servicio de Xochimilco a Tasqueña se encontraba operando con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.
Posteriormente informó que de Las Torres a Xochimilco tampoco se encontraba haciendo ascenso ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca; y precisó que la Terminal Tasqueña tenía servicio directo únicamente hacia la estación del Estadio Ciudad de México.
Pese a que durante las primeras horas de este jueves reportaron que el servicio tenía unas excepciones, fue a las 11:36 horas que informaron que suspenderían el servicio en toda la línea.
Apuntaron que el cierre temporal de toda la línea del Tren Ligero se debe a la presencia de manifestantes “en diferentes puntos del recorrido de la línea”, por lo que se reanudará el servicio en cuanto concluya el paso de las y los manifestantes.
Internautas reportan presencia de manifestantes en diversos puntos y cruces del Tren Ligero; como las madres buscadoras y las y los profesores de la CNTE, quienes avanzan con dirección al Estadio Azteca.
Además de la presencia de manifestantes, los usuarios de redes sociales han reportado que el servicio de transporte público del Trolebús hacia el Estadio Azteca tiene un costo de 200 pesos por persona.
También te puede interesar:
- Metro CDMX HOY 11 de junio: Estas son las estaciones cerradas por manifestaciones
- Sheinbaum acude al deportivo Hermanos Galeana para ver inicio del Mundial
- México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS: Sigue las mejores acciones del partido inaugural del Mundial 2026
- Así se vivió el partido inaugural del Mundial de México 86; ¿Qué selecciones jugaron y cuántos goles hubo?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.