Indocumentadas: una cruda novela que retrata el dolor de las migrantes en EU

El escritor estadounidense Johnny Shaw plasma crudamente en su novela “Indocumentadas” (Trini Vergara / Motus, 2021), la discriminación, racismo y xenofobia que los migrantes sufren en Estados Unidos, país al que llegan buscando el “sueño americano”, pero terminan viviendo un infierno mil veces peor que una pesadilla.

La novela sigue la historia de Luz, quien busca a su hijo cuando recién llegó a Los Ángeles; Nadia, una periodista que tuvo que abandonar México y su identidad para sobrevivir al narco; y Ostelinda, una joven que, con engaños, fue esclavizada dentro de una fábrica.

En entrevista con La Razón, Johnny Shaw destacó que, aunque las protagonistas de “Indocumentadas” son ficticias, sus vivencias y situaciones son representaciones precisas de la experiencia que miles de migrantes sufren a diario: “cada una de ellas es una amalgama de un viaje diferente a los Estados Unidos y un destino diferente”, remarcó.

¿Cuál fue tu inspiración para concebir "Indocumentadas"?

Viví en Los Ángeles durante unos doce años y quería escribir sobre la ciudad ahora que tenía algo de distancia del lugar. Todos mis libros han sido sobre los pobres, los ignorados y los privados de sus derechos. Prefiero escribir sobre los desvalidos. En Los Ángeles, los inmigrantes son la columna vertebral de la ciudad, pero invisibles para gran parte del público. Invisible a simple vista. Mientras tomaba notas e investigaba, me intrigaron más las posibilidades de una historia criminal con inmigrantes ilegales como protagonistas.

¿Los personajes de Luz, Nadia y Ostelinda están basados en personas reales?

No creo que sea posible tomar un personaje y colocarlo en una historia. La historia y los personajes tienen que ser creados en conjunto. A medida que uno cambia, también lo hace el otro. Los personajes de “Indocumentadas” son totalmente ficticios, creados específicamente para la historia. Eso no quiere decir que no hice mi investigación y recogí fragmentos de la realidad. Los personajes son amplias amalgamas de diferentes experiencias de inmigrantes.

¿Por qué decidiste hacer a las 3 protagonistas mujeres?

La respuesta corta es que funcionó mejor. En las primeras etapas del libro, la historia trataba sobre un hombre que ayudaba a una mujer a encontrar a su hijo. Cuanto más pensaba en ello, el hombre se sentía como si fuera extraño. Eliminé el personaje masculino y cuando hice la historia de la mujer que busca a su hijo sola, instantáneamente se volvió más íntima y le dio más inmediatez y peso. La única pregunta entonces era si yo era o no el escritor de esa historia. Me había sentido cómodo escribiendo desde un punto de vista masculino. Un punto de vista femenino y uno fuera de mi cultura era un territorio nuevo para mí, pero nunca he rehuido un desafío.

La maternidad es uno de los temas centrales ¿Crees que una madre haría cualquier cosa por sus hijos?

Ojalá fuera cierto, pero el hecho de que alguien se convierta en padre no significa que se convierta instantáneamente en una buena persona. Algunas madres lo harían, incluso la mayoría de las madres, pero ¿todas las madres? Tristemente no. En la ficción y en los medios, la paternidad generalmente se presenta en blanco y negro. El padre que hará cualquier cosa por sus hijos o el mal padre que abusa o abandona a su hijo. Negro o blanco. Pero el mundo es un lugar gris. La realidad está en algún punto intermedio. La crianza de los hijos no es un trabajo que cualquiera pueda hacer correctamente el cien por ciento del tiempo. Y la gente es más egoísta de lo que quiere admitir

¿Te inspiraste en "Las buscadoras"?

Si bien estoy al tanto de las buscadoras y sus tristes historias, eso no fue una inspiración. Una historia sobre las buscadoras sería una historia sobre México. Y aunque los personajes de mi historia son mexicanos, “Indocumentadas” es en gran medida una novela estadounidense sobre la experiencia de los migrantes en los Estados Unidos. Una experiencia compartida por millones de personas.

¿Crees que la unión hace que los migrantes logren sobrellevar su difícil situación?

La comunidad y la amistad es lo que saca a la mayoría de las personas de situaciones difíciles, no solo a los migrantes. Es un tema que atraviesa todo mi trabajo, y es lo que finalmente hace que “Indocumentadas” sea universal y fácil de relacionar para las personas que no conocen la experiencia migrante. Si bien a menudo dependemos de la familia, me parece aún más común confiar en nuestros amigos o incluso en personas que acabamos de conocer para que nos ayuden a superar una crisis. A pesar de lo difícil que otras personas pueden ser a veces, no podemos atravesar este mundo por nuestra cuenta. Los lazos que hacemos en la vida son los que hacen que valga la pena vivirla. Esas relaciones nos definen.

¿Qué te motivó a hacer de Nadia una periodista en el exilio?

No creo que esté hablando fuera de lugar cuando digo que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y lo ha sido por un tiempo. Desafortunadamente, cuanto más peligroso es el trabajo, más demuestra cuán necesario es el trabajo. La gente no muere por mentiras salvajes. Los matan por acercarse demasiado a la verdad.

Me siento honrado por los hombres y mujeres que eligen arriesgar sus vidas en un esfuerzo por exponer la corrupción y el crimen frente a esos riesgos. Un héroe y un cobarde están igualmente asustados, pero es el héroe el que corre hacia el peligro y el cobarde el que huye. Todo periodista en México es un héroe por definición. Quería honrar ese sacrificio a mi pequeña manera.

El libro retrata la xenofobia y racismo que sufren los migrantes en EU, ¿crees que pueda ayudar a generar empatía?

Eso espero. La gente teme lo que no conoce. O temen la idea que les han vendido sobre un grupo. Cuanto más podamos poner una experiencia humana a una idea, más comprensión puede tener una persona. Esa es la función de las historias y por qué contamos historias. Experimentar la vida de las personas fuera de la propia experiencia. ¿Por qué querría leer (o escribir) sobre alguien cuyas experiencias ya he experimentado? Llévame a otro mundo. Otro lugar. Viajo por la misma razón. Demasiadas personas están encerradas en su propia burbuja.

