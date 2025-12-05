Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Toluca vs Monterrey de las semifinales de vuelta del Apertura 2025

Germán Berterame anotó el gol con el que Monterrey venció al Toluca en la semifinal de ida del Apertura 2025.

Con una desventaja de 1-0, el Toluca recibe al Monterrey en el Estadio Nemesio Díez este sábado 6 de diciembre en las semifinales de vuelta del Torneo Apertura 2025. De esta serie saldrá el primer finalista de la Liga MX.

El seleccionado nacional Germán Berterame marcó el único tanto con el que Rayados se impuso por la mínima diferencia a los actuales campeones del futbol mexicano en el cotejo de ida, encuentro que se llevó a cabo en el Estadio BBVA.

Primeros 90 minutos de la eliminatoria, en casa todos juntos damos la vuelta. 👹👊🏻 @RoshfransMX pic.twitter.com/MIHYUzj07P — Toluca FC (@TolucaFC) December 4, 2025

Toluca y Monterrey se enfrentan por cuarta vez en el año en Liguilla, pues también midieron fuerzas en los cuartos de final del pasado Clausura 2025, donde el Toluca se llevó el boleto a semifinales por su mejor posición en la tabla.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Toluca vs Monterrey?

El partido entre Toluca y Monterrey en las semifinales de vuelta del Apertura 2025 se jugará este sábado 6 de diciembre, en el Estadio Nemesio Díez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Sábado 6 de diciembre

Hora : 19:00

Estadio : Nemesio Díez

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Toluca y Monterrey

TOLUCA : Hugo González, Diego Barbosa, Federico Pereira, Everardo del Villar, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Nico Castro, Helinho y Paulinho.

MONTERREY: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Sergio Ramos, Stefan Medina, Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Oliver Torres, Sergio Canales y Germán Berterame.

¡Al 2x1! 😎



Para que se pongan al día, chequen #LoQueDejó las Semis de Ida + #LaPrevia de las Semis de Vuelta. ¡Gran combo! 🎁https://t.co/1ERIMuTPvg ⬅️🔗 pic.twitter.com/ci59f8JDWA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 4, 2025

¿Qué necesita el Toluca para clasificar a la final del Apertura 2025?

Toluca debe vencer por cualquier marcador al Monterrey en el Estadio Nemesio Díez para acceder a la final del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed avanzaría a la serie por el título con un empate global por su mejor posición en la tabla, luego de terminar como líder del campeonato.

Una victoria le permitiría al Toluca soñar con el bicampeonato después de que en el Clausura 2025 rompieron con una sequía de 15 años en la Liga MX.

¿Cuándo fue la última final de Liga MX del Monterrey?

El Monterrey busca volver a una final de Liga MX un año después de su aparición más reciente en la última ronda del certamen.

Rayados disputó la serie por el título en el Apertura 2024, cuando sucumbió por marcador global de 3-2 a manos del América, que con ello selló su histórico tricampeonato en torneos cortos.

EVG