Conor McGregor vs Max Holloway 2: Fecha, horario y dónde ver la pelea

Tras la pelea del 2013 que se mantiene como uno de los encuentros más destacados del peso pluma de la UFC, este año Conor McGregor vs Max Holloway se volverán a enfrentar en el ring.

En su primer encuentro de MMA que se llevó a cabo el 13 de agosto del 2013, a pesar de haber tenido un desgarro de ligamento en la mitad de la pelea, Conor McGregor venció a Max Holloway.

Pese a que algunos de los que vieron esa pelea aseguraban que la razón por la que Max Holloway perdió con su oponente fue la edad; ya que era más joven que Conor McGregor, el irlandés demostró que contaba con las habilidades necesarias para vencer al estadounidense.

Actualmente Max Holloway se encuentra en el número 4 de la categoría peso ligero, y en el número 2 de peso pluma; mientras que Conor McGregor no se encuentra actualmente en el ranking de la UFC.

Esto se debe a que desde julio del 2021 se encuentra fuera de las peleas por varios factores, como una grave fractura de pierna, la suspensión de 18 meses por problemas con su localización y controles de antidoping, y por haber sido declarado civilmente responsable de agresión sexual en Irlanda.

Pese a que ambos peleadores comparten algunos logros en el octágono; como el campeonato de peso pluma, la pelea de este año será el regreso del irlandés tras haber permanecido inactivo por cinco años.

¿Dónde ver Conor McGregor vs. Holloway 2?

El encuentro entre Conor McGregor y Max Holloway será el sábado 11 de julio en el eventro UFC 329, y pese a que el evento comienza desde las 17:00 horas de México, el evento principal podrá ser visto a partir de las 19:00 horas en Paramount+.

La cartelera principal del UFC 329 es la siguiente:

Conor McGregor contra Max Holloway 2

Paddy Pimblett contra Benoît Saint Denis

Cory Sandhagen contra Mario Bautista

Brandon Royval contra Lone’er Kavanagh

Gable Steveson contra Elisha Ellison

Además de la cartelera principal, el UFC 329 también tiene una cartelera preliminar y una de las primeras preliminares:

Ode’ Osbourne contra Cody Durden

Tracy Cortez contra Wang Cong

Ryan Gandra contra Zach Reese

Robert Whittaker contra Nikita Krylov

Luke Riley contra Kai Kamaka III

Damian Pinas contra César Almeida

Cody Garbrandt contra Adrian Yañez

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