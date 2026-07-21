¿En qué consiste la investigación de la FIFA a Argentina y a quién sancionaría?

El domingo Argentina se enfrentó a España en la final del Mundial, y durante este partido en el que La Roja se llevó a segunda Copa en la historia del torneo, hubo comportamientos inadecuados por parte de los futbolistas del albiceleste.

En redes sociales circulan videos de momentos de tensión que se vivieron durante y después del partido del 19 de julio, y en estos se puede observar que los jugadores de Argentina agreden a los Españoles.

Después de que se disputara el partido en el Estadio Nueva York Nueva Jersery, el comité disciplinario de la FIFA abrió una investigación para que un fiscal de disciplina y ética pueda evaluar lo ocurrido durante el juego.

Investigación de la FIFA a la AFA

La FIFA investigará a la Asosiación del Futbol Argentino (AFA) debido a la trifulca que se armó después del partido, pues tanto futbolistas como miembros del equipo técnico argentino fueron captados teniendo un comportamiento errático con los españoles.

Uno de los hechos que más han destacado los internautas es cuando Leonardo Paredes toma por el cuello a Eric García, y pese a que algunas versiones señalan que el árbitro Slavko Vincic había amonestado con la tarjeta roja al argentino, esta no aparece en el registro.

El Código Disciplinario de la FIFA establece que aquellos jugadores que estén involucrados en conductas violentas serán sancionados con tres partidos; sin embargo, esta sanción puede ser más prolongada si así se determina.

¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos! 🩵🤍🏆 pic.twitter.com/lYGLJC3tzB — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

Los jugadores que se encuentran dentro de esta investigación que determinará si serán sancionados por sus conductas dentro del campo son:

Leonardo Paredes

Nahuel Molina

Roberto Ayala

A la suspensión de los jugadores podría sumarse una sanción económica para la AFA y esta no sería la primera vez, pues en el Mundial de Catar 2022 fueron sancionados con 24 mil dólares por los cánticos inapropiados y gestos obsenos que hizo Emiliano “Dibu” Martínez durante la celebración del triunfo.

Código Disciplinario de la FIFA ı Foto: Captura de pantalla

Además de la investigación por el comportamiento de los albicelestes el domingo, también hay una evaluación para Argentina debido a la pancarta que los jugadores mostraron después del partido de semifinales que jugaron contra Inglaterra.

La manta blanca mostraba el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, por lo que de acuerdo con el Código Disciplinario podrían recibir una sanción por mostrar manifestaciones políticas dentro de la cancha.

🇦🇷 LAS ISLAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN POR SIEMPRE ARGENTINAS 🇦🇷



VAMOS ARGENTINA! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/2vwNRi4Vjs — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) July 15, 2026

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