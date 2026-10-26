¿Scarlett Camberos es hermana de Hugo Camberos? Esto se sabe

En el mundo del fútbol mexicano, las coincidencias de apellidos suelen despertar la curiosidad inmediata de la afición y los medios de comunicación, como ha ocurrido recientemente con Scarlett Camberos y Hugo Camberos.

Sus nombres han comenzado a circular juntos en redes sociales y búsquedas web, generando un sinfín de dudas sobre un posible parentesco entre ambas figuras del balompié nacional.

Mientras la delantera brilla en las canchas y el joven canterano destaca en su categoría, miles se preguntan si hay una relación de hermanos. En La Razón, te explicamos si los une o no un lazo de sangre.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo La Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México

¿Scarlett Camberos es hermana de Hugo Camberos?

A pesar de compartir el mismo apellido, Scarlett Camberos y Hugo Camberos no son hermanos ni tienen ningún lazo de parentesco familiar conocido, contrario a lo que muchos han llegado a pensar.

Scarlett nació en Los Ángeles, California, y sus padres son Jorge y Selene, habiendo desarrollado gran parte de su vida y su formación en los Estados Unidos antes de destacar como delantera en la Liga MX Femenil con el Club América.

Por otro lado, Hugo es originario de El Grullo, Jalisco, y es hijo de Roberto Camberos, destacándose dentro del fútbol mexicano varonil como una de las jóvenes promesas de las fuerzas básicas de Chivas.

La confusión entre ambos futbolistas surge exclusivamente por coincidencia en el apellido, ya que cada uno ha forjado su trayectoria profesional en clubes e historias familiares completamente independientes dentro del balompié nacional.

Además, no hay una gran diferencia de edad entre ellos, ya que ella tiene 25 años, al haber nacido un 20 de noviembre de 2000, mientras que Hugo nació el 21 de enero de 2007 y tiene 19 años de edad.

En cuanto a su vida personal y familiar, los detalles públicos sobre si Scarlett y Hugo Camberos tienen hermanos se mantienen reservados de manera estricta, ya que ambos centran su atención mediática exclusivamente en sus respectivas carreras dentro del fútbol profesional.

¿Quieres saber más?

Scarlett Camberos: ¿Quién es el novio o pareja actual de la futbolista?

¡ORGULLO MEXICANO! Scarlett Camberos ya viaja a Londres para la gala del Balón de Oro (VIDEO)

¡Histórica! Charlyn Corral gana el premio a mejor goleadora femenil en el Balón de Oro 2026

¿En qué lugares quedaron Scarlett Camberos y Julián Quiñones en el Balón de Oro 2026?