Hirving "Chucky" Lozano se está convirtiendo una sensación en Italia y muchos equipos al rededor del mundo comienzan a preguntar por sus servicios, pero Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona, reveló que es momento de que el club haga un esfuerzo y contrate al atacante mexicano.

"Chucky" Lozano suma hasta el momento 12 anotaciones en la actual temporada con el Napoli, nueve en la Serie A, una en Europa League y dos en la Copa de Italia.

"Me alegro mucho de este niño ("Chucky" Lozano), que para nosotros es un niño aún, porque ha demostrado que un mexicano puede hacer las cosas como las ha hecho él. De verdad, con la mano en el corazón, sí lo quiere ver con la camiseta del Barcelona, porque puede hacer cosas maravillosas, pero tarde que temprano ya veremos qué pasa", comentó Hristo Stoichkov en un programa de TUDN.

En diversas ocasiones Lozano ha declarado que uno de sus objetivos es jugar para el Barcelona y si mantiene el nivel que ha mostrado en lo que va del año futbolístico con el Napoli, sin duda el Barça lo consideraría.

"Me gusta el futbol italiano, pero desde que estuve en el PSV pensé en jugar en una liga más competitiva. Llegué a un objetivo y ahora vamos a por otro. Hay muchos clubes en los que me gustaría jugar, como el Barcelona, me gusta mucho. Lo ideal sería encontrar un equipo donde yo pueda encajar de la mejor manera", sentenció Lozano en una entrevista on TV Azteca.

​NAPOLI CONSIGUE EL TRIUNFO

Napoli pudo ganar con más holgura ante un Parma amenazado por el descenso. Parma se encuentra a dos puntos de la salvación.

Eljif Elmas abrió el marcador a los 32 al culminar una jugada individual. El suplente Matteo Politano sentenció a ocho minutos del final cuando se remate fue desviado a la red por el zaguero venezolano Yordan Osorio.