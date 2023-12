Barcelona vs Atlético de Madrid | LaLiga ¿Dónde y a qué hora VER el partido de la Jornada 15 EN VIVO y GRATIS?

Este fin de semana se juega un partido importante en LaLiga de España, pues el tercer lugar Atlético de Madrid y el cuarto Barcelona se miden para buscar pelear los primeros puestos del certamen, que es dominado por el modesto Girona y el poderoso Real Madrid.

Será un duelo de revanchas personales. Antoine Griezmann sabe bien lo que João Félix está viviendo en el Barcelona. Como pasa con Félix ahora, Griezmann dio el salto del Atlético de Madrid al más rutilante Barcelona.

Campeón mundial con Francia, la etapa azulgrana de Griezmann, entre 2019 y 2021, dejó más pena que gloria, y acabó de vuelta con el Atlético. Después de recuperar el cariño de un sector de los hinchas colchoneros que no le perdonaban irse a un rival directo, el atacante de 32 años está redondeando una de sus mejores temporadas.

¿Dónde ver el Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido Barcelona vs Atlético de Madrid es este domingo 3 de diciembre y lo podrás ver por la señal de Sky. El compromiso inicia a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Antoine Griezmann Atlético de Madrid Foto: X @Atleti

Griezmann, pieza clave en el grupo de gregarios del técnico Diego Simeone, tiene al Atlético ilusionado con conquistar otro título de la Liga de España. El Atlético visitará al Barca, midiéndose contra Félix, y buscará doblegar a los reinantes campeones en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Previo al fin de semana, el Atlético está empatado en puntos con el Barcelona, ambos cuatro detrás de los colíderes Real Madrid y Girona. Pero el Atlético tiene pendiente un partido contra el alicaído Sevilla que se jugará a fines de este mes, por lo que una victoria podría encaminarle a lo más alto.

El partido también marcará la primera ocasión que el Atlético se tope con Félix desde que el habilidoso jugador portugués se marchó al Barça durante el verano.

João Félix del Barcelona celebra tras anotar el primer gol de la goleada de su equipo ante el Real Betis en la Liga española el sábado 16 de septiembre del 2023. Foto: AP

A una pregunta esta semana sobre Félix, Griezmann señaló que su excompañero le faltó regularidad: "Había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de dejarle una salida”.

Félix respondió en otra entrevista con Movistar Plus y dijo que no era el único responsable del corto circuito que se produjo con el Atlético. “Obvio. Hay cosas que podría hacer mejor. Tanto yo como todos", dijo. “Hay cosas que no han ido bien. No es culpa sólo de uno, es culpa de varios”.

EL MEJOR GRIEZMANN

Griezmann se ha establecido como uno de los futbolistas más destacados en la historia del Atlético. Le faltan tres goles para igualar el récord del club, los 173 anotados por Luis Aragonés entre 1964-74.

Pero el único gran título de Griezmann con el Atlético fue el de la Liga Europa de 2018. Aún era jugador de la Real Sociedad cuando Simeone sacó campeón el Atlético en la Liga española en 2014, y formaba parte del Barcelona cuando los colchoneros volvieron a coronarse en la Liga en 2021. Su único título como azulgrana fue la Copa del Rey de 2021.

“Tengo ganas de ganar una Liga y hay que hacer todo lo posible”, dijo Griezmann esta semana.

Griezmann comanda al Atlético con sus 13 goles esta temporada, incluyendo la Liga de Campeones. Su nueve conquistas en la Liga española le tienen segundo en la tabla de anotadores, escoltando a Jude Bellingham del Real Madrid.

También ha hecho una buena sociedad con Álvaro Morata en el ataque. Griezmann anotó uno gol y Morata firmó un doblete cuando el Atlético derrotó 3-1 al Real Madrid en septiembre. Ha sido la única derrota del Madrid en 19 partidos en todas las competiciones.

Ángel Correa festeja desde la banca su gol en el duelo de la Fecha 20 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Getafe. Foto: Reuters

Griezmann recordó las dificultades recientes del Barcelona, en particular las lesiones. El arquero Marc-Andre ter Stegen se perdió dos partidos por una dolencia en la espalda y el suplente Iñaki Peña podría atajar ante el Atlético. Además, los azulgranas perdieron al volante Gavi Páez para el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla.

“El Barça tiene dudas y nosotros llegaremos preparados”, dijo Griezmann.

EL FACTOR FÉLIX

Félix no ha desentonado en su corta etapa azulgrana tras forzar su salida del Atlético, con una cesión a préstamo que se concretó en el último día del mercado de pases, junto a João Cancelo del Manchester City.

Los Joãos vienen de marcar los goles con los que los que el Barcelona derrotó 2-1 al Porto esta semana para lograr la clasificación a la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones tras dos eliminaciones seguidas en la ronda de grupos.

De momento, la ficha de Félix es del Atlético. Pero su deseo es que la salida sea permanente tras haber sido cedido a Chelsea durante la segunda mitad de la pasada temporada.

aar