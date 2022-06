¡SE DIERON CON TODO! David Faitelson y Hugo Sánchez se enfrascan en acalorada discusión: "a mí me vale ma..."

David Failtelson, periodista de EPSN, y Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano, se engancharon en una fuerte discusión por el desempeño de la Selección Mexicana ante Uruguay, y todo escaló hasta el punto en el que el comunicador lanzó que a él "le vale mad** el rating" de televisión.

El exjugador del Real Madrid comenzó con la polémica al asegurar que se "ha estado perdiendo el tiempo porque no estamos viendo evolución de la Selección Nacional" y agregó: "Es preocupante, por qué hay que esperar hasta que lleguemos a "arrastrarnos" para llegar a una Copa del Mundo y no tener un funcionamiento de Selección importante".

"No estamos viendo evolución en la Selección Nacional" 🔥



"El futbolista mexicano no está al nivel". 🔥



"Esa es la mentalidad pobre del futbolista mexicano".🔥



Así se armó el debate 🔥 pic.twitter.com/9y3DNF8itg — Futbol Picante (@futpicante) June 3, 2022

El comentario de Hugo, en el programa Futbol Picante, sobre el desempeño del cuadro que dirige Gerardo "Tata" Martino dio pie a que David Faitelson declarara que él esperaría una crítica de parte del "Pentapichichi" hacia los futbolistas del combinado azteca.

Sánchez Márquez sugirió que no le daría rating al periodista, a lo que Failtelson respondió: "A mí me vale madre el rating y las redes sociales Hugo y que te quede bien claro. A mí no me importa eso ¿Por qué nunca puedes hacer una crítica sobre el futbolista? El futbolista también ha sido parte de los fracasos de nuestro juego".

Selección Mexicana es goleada por Uruguay

Los comentarios de los analistas se desencadenaron por el mal desempeño de la Selección Mexicana ante su similar de Uruguay, en partido de preparación hacia Qatar 2022, mismo que el Tri perdió 3-0, lo que significó su primer descalabro del año.

Los charrúas ganaron el encuentro con doblete de Edinson Cavani (46' y 54') y un tanto más de Matías Vecino (35'). El cuadro azteca fue incapaz de reaccionar a las anotaciones del atacante del Manchester United y del mediocampista del Inter de Milan.

La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo domingo, cuando mida fuerzas ante Ecuador en el Soldier Field de Chicago. El Tricolor ganó la mitad de los últimos 10 cotejos contra los ecuatorianos, que se impuso 3-2 en el antecedente más reciente entre ambos, también un amistoso, mismo que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre.

aar