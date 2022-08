F1: Asesor de Red Bull afirma que el RB18 encaja mejor en Max Verstappen que en Checo Pérez

A una semana de que se reanude la temporada de Fórmula 1 (F1), Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, aseguró que el RB18, el monoplaza del equipo para este año, encaja mejor en el neerlandés Max Verstappen que en el mexicano Sergio Checo Pérez.

"Al principio de la temporada, el coche tenía más subviraje. Al final del día, se trata de hacer el coche lo más rápido posible. Con un coche que encaja mejor a Max, el factor Verstappen se pone de manifiesto una vez más. Cuando tienes un piloto tan excepcional, es importante usar todo el potencial. Como resultado, es posible que Pérez haya vuelto a lo normal", comentó Marko en charla con Motorsport.

Por otra parte, el asesor de la escudería austriaca también aseveró que no es sencillo para Pérez ni para ningún otro piloto de los que pasó antes por Red Bull ser coequipero de Verstappen, actual campeón de la F1.

Durante entrevista, Helmut Marko confesó que las mejoras de sus coches se hacen pensadas más en Max que en Checo



"Ser el compañero de Verstappen no es un tarro de miel. A Max le encanta un coche que realmente muerda el frente. No le importa lo que haga la parte trasera. Si (el coche) se rompe a 300km/h y Pérez y todos los que estuvieron allí antes dicen que es inmanejable, Max no se preocupa", indicó.

La campaña de la F1 se reanudará el próximo 28 de agosto, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bélgica en el Circuito Spa-Francorchamps.

Red Bull apoya a Verstappen por encima de Checo

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tenía toda la ilusión de competir por el campeonato mundial de la Fórmula 1 con Red Bull, pero en palabras de Christian Horner, la escudería se va a enfocar en ayudar a Max Verstappen.

Diversos medios especializados en automovilismo destacaron que el principal objetivo de Red Bull es aprovechar el buen momento de Max Verstappen y catapultarlo al bicampeonato.

"El equipo hará lo mejor que podamos para maximizar cada resultado y oportunidad que tengamos. Max está en una buena posición en el campeonato de pilotos, pero ya vimos cómo las cosas cambian rápido. No damos nada por sentado”, dijo el directivo.

