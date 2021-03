LIGA MX: "Piojo" Herrera tiene un amor platónico y se vuelve viral en redes

Miguel "Piojo" Herrera sigue dando de qué hablar, pues mientras no están en el banquillo de algún equipo se encarga de dar entrevistas y en esta ocasión reveló quién es su amor platónico, asegurando que siempre ha estado enamorado de la cantante y artista mexicana, Thalía y de inmediato a noticia se hizo viral en las redes sociales.

En una entrevista con Ángel García Toraño, excomentarista de ESPN, "Piojo" Herrera reconoció que su esposa ya sabe de su amor platónico y aseguro que si hiciera una novela con la actriz la agarraría a besos.

Le digo a mi mujer que el día que salga con Thalía ‘me tienes que aplaudir’. Me encanta Thalía. Me gusta más Thalía, pero las dos son guapísimas, eso no quiere decir que no me guste una de la otra