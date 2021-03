VIDEO: "Piojo" Herrera no sólo habló de Gio, también revienta a Memo Ochoa

Miguel Herrera y sus polémicas declaraciones tras las constantes lesiones de Giovani dos Santos han dado mucho de qué hablar, pero ahora se dio a conocer un video en el que también le tocó a Guillermo Ochoa.

El extécnico del América comentó en una conferencia que Gio cuándo se lesionaba no había quien lo sacara de dicha decisión y eso no fue del agrado de muchas personas.

Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar Gio dos Santos / Jugador América

Ahora le tocó hablar de Memo Ochoa y a pesar de que aseguró que es un excelente portero, no sabe salir y esa es su más grande debilidad.

"Tenemos un porterazo. Memo es un gran portero, pero no es raro para nadie y todos sabemos que le cuesta mucho trabajo salir por arriba", destacó Herrera.

Memo Ochoa no ha reaccionado al respecto como ya lo hizo Gio dos Santos, quien por medio de sus redes sociales aseguró que las cosas no son como las cuenta el "Piojo" Herrera.

¿POR QUÉ CRITICÓ EL "PIOJO" A GIO?

Todo comenzó cuando en una conferencia se le cuestionó a Miguel sobre la salida de Giovani dos Santos en el duelo ante Holanda en el Mundial de 2014 y el timonel declaró que el jugador pidió el cambio.

"Me dijo que tenía muy calientes los pies y no aguantaba las ampollas. Vi a varios echarse agua en los zapatos y ahí le pregunté a Giovani: '¿qué tienes?', 'me están quemando los pies'. Le pregunté: '¿cuánto tiempo más iba a dar?' y me dijo: 'te aviso porque traigo unas ampollas'. Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio", comentó el “Piojo”.