LIGA MX: ¿Cuándo se vacunarán los jugadores del futbol mexicano?

En la actualidad una de las preguntas más comunes es "¿cuándo me toca vacunarme contra el COVID-19" y en el futbol mexicano el cuestionamiento es el mismo, pues a pesar de que aún no se tiene una respuesta clara, los directivos de la Liga MX ya comienzan a hacer planes.

En entrevista con Marca Claro, Amaury Vergara dueño de las Chivas aseguró que la Liga MX está negociando con el Gobierno de México y la COFEPRIS para obtener al rededor de 5 mil vacunas.

"Han habido discusiones respecto a la posibilidad de cómo podríamos buscar adquirir un número aproximado de 5 mil vacunas, si no me equivoco. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a sus familiares. No tendría caso vacunarlos si uno de sus allegados están contagiados", dijo para Marca.

Amaury reconocí que la pandemia le pegó a todos y que en Chivas lo fue la excepción, pero aseguró que tienen una buena solvencia para pasar por estos momentos y mantener la ayuda a toda la gente que pertenece a los rojiblancos.

"Tenemos de alguna forma todos los elementos y la solidez para atravesar este este reto, pero esto se va a ver reflejado en los próximos años y tendremos que buscar la forma de hacer más con menos", mencionó, resaltando que la falta de ingresos al estadio fue una de las entras económicas que más les afectó.

¿EN QUE LUGAR VA CHIVAS EN EL GUARD1ANES 2021?

Hasta la Fecha 8, el Rebaño suma 10 puntos y se ubica el décimo sitio de la Liga MX. El próximo partido de las Chivas es este miércoles contra el Querétaro en la jornada doble del Guard1anes 2021; el sábado 6 de marzo visita Mazatlán.