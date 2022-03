PSG: ¿Messi está en quiebra? El astro argentino asegura que no tiene dinero

Lionel Messi es el jugador que más gana en el París Saint-Germain y es uno de los deportistas que más ingresos genera en el mundo, sin embargo, el astro argentino le comentó a Antonela Roccuzzo, su esposa, que no tiene dinero.

Un video que circula en redes sociales mostró al jugador del PSG conduciendo su camioneta, escuchando música y acompañado de Antonela, pero en un momento Messi se lamentó de no tener dinero para ir a un concierto.

"¿Esa es María Bizzarrap? o ¿cómo es?", le preguntó Lionel Messi su esposa, a lo que ella le aclaró que se trataba de la cantante argentina María Becerra: "no amor, es María Becerra ¿cuándo la vamos a ir a ver?".

El exjugador del Futbol Club Barcelona sorprendió con la contestación que le dio a Antonela Roccuzzo: "no sé, no tengo ni un mango (peso). Encima se me rompió la pantalla del coche", comentó Messi.

El PSG y Messi se preparan para enfrentar al Madrid

El partido más duro que tendrá el PSG y Lionel Messi en esta temporada será la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid, encuentro en el que los parisinos llegan con ventaja en el marcador de 1-0.

El duelo entre franceses y españoles se dará en el mes de marzo, mientras la fecha llega, los dirigidos por Mauricio Pochettino se alistan para enfrentar al Niza en la Ligue 1 este sábado.

Será la revancha para el PSG, ya que el Niza eliminó sorpresivamente a Messi y compañía 5-6 en penaltis en los octavos de final de la Copa de Francia.

