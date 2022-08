PUMAS: Dani Alves escribe emotiva carta al Barcelona previo al juego por el Trofeo Joan Gamper

Horas antes del partido amistoso por el trofeo Joan Gamper entre Pumas y Barcelona, el brasileño Dani Alves, fichaje estelar de los universitarios para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, dedicó una emotiva carta a su exequipo.

"Hola culés, hoy es un día muy especial para todos los barcelonistas, y yo como uno más de ustedes no podría estar fuera. Todo lo que vivimos aquí me enseñó que no importa dónde uno esté, no importa cuántas vueltas des, una vez culé siempre culé", comienza la misiva que el experimentado futbolista compartió en sus redes sociales.

El nuevo fichaje de Pumas resaltó lo que para él significa regresar a la cancha del Camp Nou apenas dos meses después de haber concluido su segunda etapa como jugador del Barcelona.

"Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez me fui. Pero el destino me trajo de vuelta una vez más. Pero no quiero despedirme de ustedes. Quiero verles otra vez, quiero abrazarlos otra vez, quiero compartir más un momento único con ustedes", resaltó.

El campeón olímpico con la Verdeamarela en Tokio 2020 concluyó su carta asegurando que siempre amará al conjunto blaugrana, a pesar de que ya no forme parte del mismo.

"Aprendí también que todo pasará y que toda historia hecha hay que valorar… pues ole lé, ola lá, ser del Barça es lo mejor que hay. Aquí está, para siempre un culé loco que nunca te dejará amar", remató el ahora jugador de Pumas.

Dani Alves y crack de los culés calientan el Barcelona vs Pumas

Todo listo para que el Barcelona y los Pumas se enfrenten este domingo en la cancha del Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper, por lo que Dani Alves y uno de los nuevos cracks de los culés encendieron el compromiso.

Con un video publicado en sus redes sociales, el Club Universidad compartió la invitación para no perderse el partido: "Hola Pumas, los esperamos en el Spotify Camp Nou", dice Jules Koundé; por su parte Dani Alves comenta: "Hola culés, yo y los Pumas ya estamos aquí, nos vemos el domingo".

Pumas es el segundo club de la Liga MX que se mide ante el Barcelona por el Trofeo Joan Gamper, luego de que el León perdió 6-0 frente a la escuadra española en el 2014.

EVG