PUMAS | VIDEO: Aficionados auriazules invaden el Metro de Barcelona

Pumas es uno de los equipos con más aficionados de la Liga MX, lo cual quedó demostrado por la invasión de varios de sus seguidores en el Metro de Barcelona previo al partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper contra los blaugranas.

En redes sociales circulan videos en los que se aprecia a fans del conjunto auriazul poniendo el ambiente en el Metro de la Ciudad Condal en el camino al Estadio Spotify Camp Nou, sede del esperado duelo contra los dirigidos por Xavi Hernández.

"¡Dale oh, dale oh, dale Pumas dale oh!", dijeron los aficionados de Pumas, los cuales agitaron las banderas del club, entonaron cánticos y tocaron tambores mientras esperaban el convoy.

La parcialidad de los del Pedregal se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser una de las más incondicionales y fieles en el futbol mexicano, esto a pesar de las crisis que ha vivido el cuadro felino.

Pumas intentará repetir este domingo la proeza que logró en agosto del 2004, cuando venció 1-0 al Real Madrid para conquistar el Trofeo Santiago Bernabéu.

Dani Alves dedica emotiva carta al Barcelona

Horas antes del partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper entre Pumas y Barcelona, el brasileño Dani Alves, fichaje estelar de los universitarios para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, dedicó una emotiva carta a su exequipo.

"Hola culés, hoy es un día muy especial para todos los barcelonistas, y yo como uno más de ustedes no podría estar fuera. Todo lo que vivimos aquí me enseñó que no importa dónde uno esté, no importa cuántas vueltas des, una vez culé siempre culé", comienza la misiva que el experimentado futbolista compartió en sus redes sociales.

El nuevo fichaje de Pumas resaltó lo que para él significa regresar a la cancha del Camp Nou apenas dos meses después de haber concluido su segunda etapa como jugador del Barcelona.

"Aprendí también que todo pasará y que toda historia hecha hay que valorar… pues ole lé, ola lá, ser del Barça es lo mejor que hay. Aquí está, para siempre un culé loco que nunca te dejará amar", remató el ahora jugador de Pumas.

