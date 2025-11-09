¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 9 de noviembre?

Conoce a los eliminados de ¿Quién es la máscara? 2025 9 de noviembre

Algunos de los personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 saldrán eliminados del programa en el quinto capítulo, es decir, a la mitad de la temporada, por lo que no podrán llegar a competir por ser el mejor enmascarado y destapar su verdadera identidad hasta el final del show.

Después de un inicio de 4 capítulos emocionantes en donde los investigadores usaron, cada uno, el botón de salvación, ahora ninguno se puede salvar y tiene que salir eliminado sí o sí.

Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 podría ser Mini Chang y Ruby Gloss, ellos dos son los personajes prospectos a irse, aunque también está en la posibilidad de que se vaya María Ovina.

TE RECOMENDAMOS: Esto dice Lupillo Rivera ofrece una disculpa a Belinda y revela porqué la contrademanda

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de esta noche para conocer al verdadero eliminado de ¿Quién es la máscara? 2025.

¿Qué pasará hoy en el programa?

Según las filtraciones y lo que se mostró en el adelanto de este domingo, habrá siete personajes en el escenario y se trata de Mini Chang, Hieny Fer, María Ovina, Samurái, Ruby Gloss, Metaliebre y Carro Ñero, ellos tendrán enfrentamientos en el escenario en grupos de dos equipos.

Ellos van a hacer su mejor actuación en el escenario interpretando temas como “La boda de huitlacoche” de Carín León y “Amante bandido” de Miguel Bosé.

Los spoilers afirman que quienes tienen su lugar asegurado para avanzar a las siguientes rondas son Hieny Fer, Metaliebre, Carro Ñero y Samurái, ya que estos se convirtieron en los favoritos del público y son los más queridos por los fans y los investigadores.

Las celebridades que están detrás de estos personajes han sido destapadas con teorías de quiénes están detrás, por lo que los fans tienen que esperar a saber si estas teorías son realidad o solo son suposiciones de los fans de ¿Quién es la máscara? 2025.