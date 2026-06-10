Glenn Close y Ridley Scott recibirán un Oscar honorífico por su trayectoria

Glenn Close por fin conseguirá un Oscar. Considerada durante mucho tiempo entre las mejores actrices que nunca han ganado uno, la ocho veces nominada recibirá un Oscar honorífico junto al director Ridley Scott y el animador Floyd Norman en los Governors Awards anuales, anunció el miércoles la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

“A lo largo de su extraordinario cuerpo de obra, el rango emocional inigualable de Glenn Close ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine”, afirmó la academia en un comunicado. “Floyd Norman es el legendario animador que ha roto barreras e inspirado a generaciones de artistas a lo largo de su extraordinaria carrera. Sir Ridley Scott es un verdadero visionario cuya herencia de décadas ha dejado un impacto inconmensurable en el cine y la cultura globales.”

Las nominaciones para Glenn Close de 79 años se remontan a 1983, cuando recibió su primera nominación por “El mundo según Garp”. También fue nominada por su papel taquillero como una acosadora cazadora de conejos en “Atracción fatal” de 1987 y recientemente fue nominada a una estatuilla por “Hillbilly Elegy” de 2020.

Sus ocho nominaciones la igualan con Peter O’Toole como la mayor cantidad para un actor sin victoria.

Ha ganado prácticamente todos los premios importantes a su alcance, incluyendo tres Emmys, tres Tonys, tres Grammys y tres Globos de Oro.

Los Governors Awards suelen otorgarse a artistas con carreras extraordinarias, pero sin un Oscar competitivo. Tom Cruise, galardonado el año pasado, es un buen ejemplo.

Premios Oscar ı Foto: AP

Ridley Scott, el director de 88 años de “Alien”, “Blade Runner” y “Gladiator”, cuyas décadas épicas de trabajo han combinado éxito popular y prestigio como pocos, tampoco ha ganado nunca a pesar de cuatro nominaciones, incluyendo nominaciones a mejor director por “Thelma & Louise” y “Black Hawk Down”.

La carrera de Floyd Norman, que duró 65 años, comenzó en 1956 cuando se convirtió en el primer animador negro de Walt Disney Animation Studios, contribuyendo a “La Bella Durmiente”, “Mary Poppins”, “El libro de la selva” y “Robin Hood“. Décadas después, trabajaría en “Mulan”, “Toy Story 2” y “Monsters, Inc.”.

Las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler recibirán el Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg de la academia, otorgado a “un productor creativo cuya trayectoria refleja una calidad consistentemente alta de producción cinematográfica”, según indicó la academia.

Vachon y Koffler cofundaron en 1995 el centro de producción independiente neoyorquino Killer Films. Sus créditos como productores incluyen “Hedwig and the Angry Inch”, “One Hour Photo” y “May December”. Ambas fueron nominadas al Oscar a la mejor película por “Vidas pasadas” en 2024. La producción de Killer Films incluye “Velvet Goldmine”, “Happiness”, “Boys Don’t Cry”, “Far from Heaven” y “Carol”.

El comunicado de la academia afirma que ambas “desempeñan un papel central en el cine independiente estadounidense, defendiendo una narrativa audaz, ambiciosa y distintiva”.

Todos los ganadores serán homenajeados en una ceremonia el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood, el mismo complejo que acoge la ceremonia principal de los Oscar. Junto con las personalidades que trabajaron con los homenajeados, el evento se ha llenado cada vez más de jóvenes estrellas, ya que se ha convertido en el inicio no oficial de la campaña de la temporada de premios en Hollywood.

Los Premios del Gobernador, nombrados así por la junta de gobernadores de la academia y no por el líder del estado, honran “una extraordinaria distinción en la trayectoria de toda una vida, contribuciones excepcionales al estado de las artes y ciencias cinematográficas en cualquier disciplina, o por un servicio sobresaliente a la Academia”.

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