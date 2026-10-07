El nombre de Leonardo Aguilar se volvió tendencia en redes sociales luego de que circularan imágenes y reportes de que tuvo un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El cantante, hijo de Pepe Aguilar, fue visto por varios medios de comunicación en una zona destinada a la documentación y revisión de armamento, lo que generó especulaciones sobre un posible problema relacionado con armas de fuego o permisos especiales.

La situación llamó la atención de los medios de comunicación y de los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a cuestionar qué había ocurrido con Leonardo Aguilar. Sin embargo, el propio intérprete trató de restarle importancia a la situación y aseguró que todo se encontraba bajo control.

¿Por qué detuvieron a Leonardo Aguilar en el AICM? El cantante fue interceptado por elementos de seguridad

De acuerdo con los reportes, Leonardo Aguilar fue interceptado en el AICM por personal de seguridad aeroportuaria y trasladado a una zona restringida donde se realizan trámites relacionados con armamento.

Las cámaras captaron al cantante en ese espacio por varios minutos, lo que hizo que se desataran rumores sobre que él tenía problemas por portación de armas o algún integrante de su equipo.

Al salir del área de revisión, el joven intérprete se encontró con reporteros que buscaban conocer lo sucedido. Aunque evitó profundizar en los detalles del procedimiento, respondió con humor a los cuestionamientos.

“Gracias por acercarse amablemente, tenía miedo, la verdad, no les voy a negar, pero todo bien”, comentó entre risas Leonardo Aguilar.

Pese a la insistencia de los reporteros, Leonardo no aclaró si la revisión estuvo relacionada con algún arma o trámite especial. En cambio, explicó que estaba de viaje de trabajo, pues debía cumplir con algunos compromisos, entre ellos la grabación de su nuevo disco.

Aunque el cantante fue detenido, todo se trató de una revisión, aunque se desconoce el motivo exacto.

Leonardo Aguilar DETENIDO en Aeropuerto ¡Pensaban que estaba 4RM4D0! El cantante asegura que tuvo MIEDO #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/JD0rK8BPMm — De Primera Mano (@deprimeramano) October 6, 2026

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