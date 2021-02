¿A qué participante de "Enamorándonos" bloqueó Christian Nodal y por qué?

Christian Nodal, cantante y novio de Belinda, bloqueó en Instagram a una participante del programa “Enamorándonos”, quien ha revelado los motivos y ha hecho fuertes declaraciones sobre el intérprete de “Adiós amor”.

Se trata de la modelo Jeni de la Vega, exparticipante de “Enamorándonos”, quien señaló que Christian Nodal la bloqueó tras haberla invitado a salir.

“Todos me bloquean. ¿Por qué son así? No pueden, no pueden con esta potra, por eso me bloquean”, aseguró Jeni de la Vega, quien no precisó cuándo el novio de Belinda la pretendió e insinuó que fue ella quien lo rechazó.

“No sé por qué me bloqueó, sólo una vez que vino aquí a cantar me invitó a salir... Y ya no les voy a contar más porque son bien chismosos”, dijo la exparticipante de “Enamorándonos”, en un video en vivo en su cuenta de Instagram.

Jeni de la Vega contó por qué Christian Nodal la bloqueó en Instagram. Instagram

Jeni de la Vega confesó que Christian Nodal no es el único hombre que la ha eliminado en redes sociales. “Siempre termino bloqueada, no sé por qué. Castrosa no soy, yo ni los busco ni nada. Yo creo que como no les hago caso se enojan y me bloquean”, expresó.

Jeni de la Vega no sólo ha cautivó a Christian Nodal, como asegura; también Lupillo Rivera al parecer se ha interesado en ella, pues no deja de escribirle piropos en Instagram.

Lupillo Rivera le escribe cumplidos a Jeni de la Vega. Instagram

AG