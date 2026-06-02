Autoridades desmantelan red eléctrica clandestina ligada a aserraderos ilegales

Autoridades federales y estatales retiraron 40 bajadas de energía eléctrica que abastecían 16 puntos irregulares vinculados con aserraderos ilegales en Santa Lucía, municipio de Ocuilan, Estado de México, dentro de la zona conocida como Bosque de Agua.

Durante el operativo, personal de la Comisión Federal de Electricidad aseguró cerca de 500 metros de cable trifásico usado para suministrar luz de forma ilícita a instalaciones relacionadas con el procesamiento irregular de madera, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La intervención tuvo como objetivo resguardar al personal de la Comisión Federal de Electricidad durante el retiro de las conexiones. De acuerdo con la Profepa, esas tomas alimentaban establecimientos que la dependencia ya había clausurado y que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía bajo aseguramiento.

En la zona, algunas instalaciones continuaban con actividad por falta de vigilancia permanente, pese a las medidas aplicadas con anterioridad. La dependencia ambiental señaló que la infraestructura eléctrica clandestina mantenía en operación diversos aserraderos ligados al aprovechamiento ilegal de recursos forestales.

Autoridades desmantelan red eléctrica clandestina ı Foto: Profepa

Ocho inspectores de la Profepa participaron en el despliegue junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, 150 integrantes de la Policía Estatal, dos representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, un funcionario de Gobernación estatal, dos elementos del C5 y 13 trabajadores de la CFE.

Además, las instituciones movilizaron 43 vehículos oficiales para realizar la intervención en Santa Lucía. El operativo formó parte de los acuerdos alcanzados en la 18 Junta de Trabajo sobre Tala Ilegal, efectuada en mayo de este año

Profepa informó que presentará los resultados de esta acción en la próxima reunión sobre tala ilegal, con el fin de reforzar la coordinación institucional y mantener los operativos contra aserraderos clandestinos en el Bosque de Agua.

“Con estas acciones, se reafirma el compromiso de proteger los recursos forestales del país, de manera particular los de las zonas prioritarias como el Bosque de Agua, combatir la tala ilegal y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental”, se lee en el comunicado oficial.

Como parte de los acuerdos establecidos en la 18ª Junta de Trabajo sobre Tala Ilegal, desmantelamos la red eléctrica que abastece de energía a establecimientos vinculados con la tala ilegal. En dicha Junta participaron Profepa, @SEMARNAT_mx, @SEGOB_mx, el Centro Nacional de… pic.twitter.com/AjbnRMPCTY — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 2, 2026

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LMCT