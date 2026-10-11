¿Quién era el periodista Francisco Garfias y de qué falleció?

El mundo del periodismo está de luto, pues este domingo se confirmó que el columnista Francisco Garfias falleció a los 75 años de edad durante las primeras horas de este 11 de octubre.
Familiares y amigos confirmaron que el periodista Francisco Garfias, derivado de complicaciones de salud por una cirugía, perdió la vida alredededor de las 00:10 horas.
El medio Excélsior, en el que desempeñó gran parde de su carrera periodística, precisó que Garfias fue diagnosticado con cáncer de páncreas tan solo un par de semanas antes de su lamentable fallecimiento.
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Debido a dicha enfermedad, el reconocido director del portal El Arsenal fue intervenido quirúrgicamente el pasado 5 de octubre; sin embargo, después de la cirugía su estado de salud empeoró.
Por medio de redes sociales, la ministra Yasmín Esquivel lamentó la muerte de Francisco Garfias, a quien reconoció como un “periodista ejemplar que durante décadas dio seguimiento riguroso a la vida pública y legislativa del país”.
Asimismo, el diputado federal Pedro Haces envió sus condolencias a amigos, familiares, compañeros y seres queridos del periodista, a quien aseguró siempre recordará “con respeto y cariño”.
José Antonio Meade fue otro de los personajes políticos que se unió a las publicaciones sobre el lamentable fallecimiento del columnista: “Con él se va uno de los periodistas que mejor entendió al Congreso mexicano: sus reglas, sus pasillos y sus personajes” señala la publicación en la que reconoce la trayectoria del periodista.
¿Quién era Francisco Garfias?
Francisco Garfias nació el 7 de agosto de 1951, y contaba con una licenciatura en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que junto a su formación en el continente europeo, le brindó las aptitudes de comenzar su carrera profesional desde la década de los 80.
Garfias comenzó su trayectoria en el diario UnomásUno como auxiliar, posteriormente fue redactor de noticias en Radio Educación, y desde 1983 hasta 1989 fue corresponsal de Excélsior en Francia.
A partir de 1989 fue cuando dio inicio a su carrera como periodista dentro de la política mexicana, pues el reconocido periodista comenzó a seguir las actividades legislativas de la cámara baja y la cámara alta.
Fue a partir del año 2000 cuando Garfias dio un giro dentro de su trayectoria como periodista para comenzar a ser columnista dentro del diario Milenio, logrando colaborar con La Crónica de Hoy antes de regresar al medio en el que colaboró por más años, Excélsior.
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