Andy López, en ‘anuncio importante’, avisa que dará un mensaje público el martes

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", en una fotografía que compartió junto al anuncio de su mensaje.

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, exsecretario de Organización de Morena y aspirante a diputado federal por el mismo partido, anunció que este martes hará un anuncio público dirigido a la militancia del guinda y al público general.

A través de una publicación en sus redes sociales, con la leyenda “¡Anuncio importante!”, hizo el anuncio sobre el mensaje que presentará mañana, martes 2 de noviembre, a las 09:00 horas.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

“Mañana a las 9am transmitiré un anuncio a nuestros seguidores, a la militancia de nuestro partido, a los medios y al público en general. Les agradezco su atención”, se lee en la publicación de “Andy”.

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El anuncio estuvo acompañado de una fotografía de López Beltrán frente a una bandera de México y un cuadro con una reproducción del documento histórico Sentimientos de la Nación de José María Morelos.

El también hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no dio más detalles del motivo de su mensaje , ni dónde será transmitido, aunque se espera que sea a través de sus redes sociales: el perfil de Instagram @andresmanuellopezbeltran_ o, en la red social X @AndyLopezBeltra.

¿Sobre qué será el mensaje de Andy López Beltrán? Cuestionan en medio de controversia

Usuarios en redes sociales reaccionaron al anuncio de “Andy” López Beltrán sobre el mensaje que dará el martes, y recordaron que el exsecretario de Organización de Morena se encuentra en medio de controversias.

A López Beltrán recientemente le fue retirada su visa estadounidense sin explicación pública conocida, situación que él tachó de acto “injerencista” y decisión “de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”.

Además, el hijo del último expresidente ha estado envuelto en varias controversias adicionales, entre ellas su cercanía con el empresario Amílcar Olán, quien ha sido señalado por diversas investigaciones como presunto integrante de una red de huachicol fiscal, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

A Olán Aparicio también se le señala por haber obtenido cuantiosos contratos de diferentes dependencias gubernamentales, en lo cual se apunta posible influencia de López Beltrán.

Amílcar Olán, amigo y supuesto cómplice de Andy, en una fotografía de archivo. ı Foto: Especial / Stock Canva+

Asimismo, “Andy” ha estado envuelto en controversias por lujos y gastos excesivos —al igual que su hermano José Ramón y otros militantes de Morena—.

Recientemente, se le vio en una reunión privada en un restaurante lujoso de la colonia Condesa, Ciudad de México, junto a su hermano Gonzalo, el exfuncionario Daniel Asaf y dos empresarios, en un encuentro que fue conocido en la prensa como “el cónclave de la Condesa”.

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