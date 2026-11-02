¿El 2 de noviembre es feriado? Estos son los días de asueto 2026

Cada año en México se tienen días feriados o días de asueto, esto se refiere a días que de manera oficial las y los trabajadores del país tienen derecho a descansar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La LFT establece los días que de manera oficial las y los trabajadores no deben acudir a sus centros de trabajo, y estos son días en los que se tiene alguna celebración o se conmemora algún hecho histórico importante.

Pese a que el 2 de noviembre continúa celebrándose el Día de Muertos y es una tradición mexicana este no es un día feriado; sin embargo, las y los estudiantes de nivel básico de educación no tienen clases, y en alugnos trabajos sí dan el día libre.

Cada 2 de noviembre, México celebra la vida a través de la muerte. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos originarios comprendían la muerte no como un final, sino como parte del ciclo de la existencia. El Mictlán, el lugar del descanso, no era un sitio de castigo, sino de… pic.twitter.com/C7qRtArRyb — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 2, 2026

Días feriados oficiales en México

Los días feriados oficiales que se encuentran marcados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el 2026 son los siguientes:

Jueves 1 de enero por Año Nuevo

Lunes 2 de febrero por el Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez

Jueves 2 de abril por Jueves Santo

Viernes 3 de abril por Viernes Santo

Viernes 1 de mayo

Miércoles 16 de septiembre

Lunes 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana

Viernes 25 de diciembre por Navidad

Esto significa que para este 2026 aún restan dos días de asueto, los cuales son el lunes 16 de noviembre, y el viernes 25 de diciembre.

El 1 y 2 de noviembre no son días de descanso obligatorio. Si trabajas en estas fechas, no corresponde un pago adicional, de acuerdo con la #LFT. 💀🪦🕯️



¿Tienes dudas sobre tus #DerechosLaborales? 🤔



☎️ Contacta a la @PROFEDET al 079 pic.twitter.com/mtqFUcFxdU — STPS México (@STPS_mx) October 31, 2026

Días sin clases 2026 SEP

En cuanto a los días que cuentan con una suspensión oficial de clases en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lo que resta del 2026 son los siguientes:

Lunes 2 de noviembre por suspensión de labores docentes

Lunes 6 de noviembre por suspensión de labores docentes

Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar

Además, a partir del 21 de diciembre se da inicio al periodo vacacional de invierno, el cual concluye de manera oficial el martes 5 de enero.

Pese a esto, el miércoles 6 de enero se tiene una suspensión de labores docentes, por lo que las y los estudiantes de educación básica retoman actividades de manera oficial el jueves 7 de enero.

💀🌼 En México, el #DíaDeMuertos es una tradición que nos reúne para recordar con cariño a quienes ya no están. Con flores de cempasúchil, veladoras, fotografías y sus platillos favoritos, preparamos los altares para dar la bienvenida a quienes viven en nuestra memoria.



Más que… pic.twitter.com/hD09itXNxC — SEP México (@SEP_mx) November 2, 2026

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