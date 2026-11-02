¿El 2 de noviembre es feriado? Estos son los días de asueto 2026

Cada año en México se tienen días feriados o días de asueto, esto se refiere a días que de manera oficial las y los trabajadores del país tienen derecho a descansar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).
La LFT establece los días que de manera oficial las y los trabajadores no deben acudir a sus centros de trabajo, y estos son días en los que se tiene alguna celebración o se conmemora algún hecho histórico importante.
Pese a que el 2 de noviembre continúa celebrándose el Día de Muertos y es una tradición mexicana este no es un día feriado; sin embargo, las y los estudiantes de nivel básico de educación no tienen clases, y en alugnos trabajos sí dan el día libre.
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Días feriados oficiales en México
Los días feriados oficiales que se encuentran marcados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el 2026 son los siguientes:
- Jueves 1 de enero por Año Nuevo
- Lunes 2 de febrero por el Día de la Constitución
- Lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez
- Jueves 2 de abril por Jueves Santo
- Viernes 3 de abril por Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo
- Miércoles 16 de septiembre
- Lunes 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana
- Viernes 25 de diciembre por Navidad
Esto significa que para este 2026 aún restan dos días de asueto, los cuales son el lunes 16 de noviembre, y el viernes 25 de diciembre.
Días sin clases 2026 SEP
En cuanto a los días que cuentan con una suspensión oficial de clases en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lo que resta del 2026 son los siguientes:
- Lunes 2 de noviembre por suspensión de labores docentes
- Lunes 6 de noviembre por suspensión de labores docentes
- Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar
Además, a partir del 21 de diciembre se da inicio al periodo vacacional de invierno, el cual concluye de manera oficial el martes 5 de enero.
Pese a esto, el miércoles 6 de enero se tiene una suspensión de labores docentes, por lo que las y los estudiantes de educación básica retoman actividades de manera oficial el jueves 7 de enero.
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