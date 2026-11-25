Detienen a seis integrantes de la facción "Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a seis integrantes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a quienes les decomisaron armas, droga y vehículos.

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un mensaje en redes sociales, en donde destacó que la detención ocurrió tras un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

A los detenidos les fueron decomisadas armas y cartuchos. ı Foto: Defensa

Destacó que, resultado de la operación, también fueron decomisados:

Cuatro armas de fuego

Cargadores

Cartuchos

Un vehículo

Una motocicleta

La Defensa remarcó que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Destacó que ahí se determinará la situación jurídica de los detenidos y se continuará con las investigaciones correspondientes.

A los detenidos les fue decomisada una motocicleta. ı Foto: Defensa

En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Finalmente, la Defensa concluyó que, durante la presente administración estas últimas instituciones han logrado la detención de 59 mil 510 presuntos delincuentes.

Gabinete de seguridad intensifica operaciones en Sinaloa, tras captura de “Chapo Isidro”

La detención de los seis presuntos integrantes de “Los Chapitos” ocurrió días después de la captura de Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, vinculado con la organización delictiva “Beltrán Leyva”.

A los detenidos les fue decomisado un vehículo. ı Foto: Defensa

Después de esta captura, el Gobierno federal informó que reforzaría la seguridad en Sinaloa, ante la posibilidad de represalias y escalamiento de la violencia, como ocurrió durante la ejecución del operativo, cuando se llevaron a cabo bloqueos y cierres carreteros.

Como parte del fortalecimiento institucional en Sinaloa, se informó que en el estado se desplegarán más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la Policía Estatal, Policía Municipal de Culiacán y Policía de Mazatlán.

El 24 de noviembre de 2026, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales del Ejército, comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de… pic.twitter.com/6jXGDsByao — @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2026

Se instalarán 240 puntos de monitoreo, equipados con 720 cámaras de videovigilancia y 30 detectores de placas, en los tramos carreteros Culiacán - Mazatlán y Mazatlán - Durango.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, fuerzas federales han detenido en Sinaloa a cerca de cuatro mil 200 personas, y asegurado más de 150 toneladas de droga, entre ellas más de mil 300 kilos de fentanilo y dos millones 300 mil pastillas de esa sustancia.

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