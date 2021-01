Minuto a minuto: La mañanera de AMLO; temas del 22 de enero

La mañana de este viernes, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su tradicional conferencia de prensa antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Vuelve a criticar al INE por querer "censurarlo"

Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por la resolución que prohíbe a los medios transmitir la conferencia matutina de manera íntegra, y exhorta al ejecutivo a abstenerse de tocar temas electorales.

"Los del INE andan queriendo censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que no hable yo de la democracia, imagínense, democracia es sinónimo de libertad", señaló.

Agregó que está atento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que la Consejería Jurídica impugnó el acuerdo del INE.

El mandatario federal insistió en que el acuerdo del órgano electoral es una atentado contra la libertad, y sostuvo que la matutina no es propaganda.

"Es una censura abierta, descarada, además es un atentado a la libertad, pero haber que resuelve el tribunal. Esto no es propaganda, esto es informar al pueblo, garantizar el derecho a la información, ejercer la libertad, y no debe haber censura, ahora resulta que el INE va a censurar, esa no es su función", concluyó.

Incremento de contagios se esperaba, sostiene Hugo López-Gatell

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, señaló que el incremento precipitado de contagios en México es algo que ya se esperaba y que se predijo desde hace meses.

Explicó que fue en la semana 29 de 2020, es decir, la última semana de julio, cuando se llegó al primer punto máximo de contagios.

"En agosto y septiembre hubo reducción, pero a partir de la semana 40, en octubre, vuelve a repuntar.

"Desde el mes de marzo dijimos preparémonos para una epidemia larga, todo el tiempo tuvimos la perspectiva de una epidemia larga, y tanto en México como en el mundo ya se puede ver que esto es así, la epidemia sigue en todo el mundo" puntualizó.

Agregó que otra de las predicciones, fue que llegado el otoño e invierno aumentarían los contagios; "y ocurrió tal como se esperaba".

Reconoció que de manera inesperada, "la influenza que pensamos se iba a sumar al Covid-19 no se sumó, hay muy pocos casos".

Autoriza que IP y estados adquieran vacunas antiCOVID

El Jefe del Ejecutivo mexicano anunció que pedirá al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que publique una carta de autorización para que los gobiernos estatales y las empresas adquieran las vacunas antiCOVID por su cuenta.

Advirtió que entre otras cosas, lo hace para evitar la demagogia, pues conseguirla no es nada fácil.

"Para que no anden engañando, diciendo "voy a comprar" y resulta que en los hechos no hay nada real, que es pura demagogia", acusó.

Aclaró que otro motivo por el que permitirá que los estados y empresas busquen la vacuna por su cuenta, es para que nadie acuse a la federación de ejercer monopolio.

"No quiero que se malinterprete de que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas, lo mismo en el caso de los gobiernos estatales, quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, este es un asunto muy serio y es mejor definir las reglas", aseveró.

Recordó que el gobierno federal ha obteniendo el biológico porque ya lleva ocho meses en negociaciones y porque tiene muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros.

"No es fácil conseguir la vacuna, he escuchado a quienes dicen "voy a comprar vacunas", pues no está tan fácil", insistió.

El único requisito, explicó, es que haya información clara sobre los contratos.

"Cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene autorización, solo que deben anexar a la solicitud, el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad, y la farmacéutica", puntualizó.

Se deberá informar la fecha en que llegará la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada como Pfizer, AstraZeneca, o las que ya están autorizada en el mundo, además de dónde las van a aplicar.

"Esto último para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación, porque nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos, es universal y gratuita, ese es nuestro compromiso, y estamos aplicando ese plan y se están adquiriendo las vacunas, es más ya se tiene los contratos y se tiene el presupuesto", señaló.

Indicó que el gobierno mexicano ha decidido vacunar primero a médicos y enfermeras, luego a adultos mayores, después a quienes tienen menos de 60 años con enfermedades crónicas, luego maestros, "y así seguimos, pero hay un orden, es un plan de vacunación, por eso es importante que nos digan a quienes van a aplicar la vacuna".

Mañana inicia vacunación a maestros de Campeche

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, detalló la estrategia para el inicio de la vacunación a maestros del estado de Campeche, donde el semáforo permanece en color verde, lo que permitirá reiniciar clases en los próximos días.

Informó que desde ayer, 20 mil dosis fueron enviadas a la entidad para comenzar la inmunización este sábado.

"A las 5 de la mañana del sábado estaremos extrayendo la vacuna del Centro de Investigaciones Regionales ubicado en Mérida, Yucatán, para de ahí llevarlo a Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen, y Xpujil", expuso.

Señaló que en los cuatro municipios, el biológico se distribuirá a 81 centros de vacunación, cuyos paquetes están integrados con vacunas, los insumos para la aplicación y brazaletes.

Del total de vacunas se aplicarán 12 mil 157 dosis a maestros.

Informó que se establecieron 17 rutas terrestres, todas irán escoltadas por personal militar.

Además, hay 81 brigadas conformadas por dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro elementos de Sedena, Semar, y Guardia Nacional, un enfermero, un médico, y dos voluntarios.

"Se tendrán dos días para aplicarse, el sábado y domingo para nivel básico y el lunes iniciaremos con la vacunación a maestros de nivel medio superior", expresó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que además de la educación pública de nivel básico que se aplicará este sábado y domingo, el lunes y martes se aplicará el biológico tanto a educación pública de los niveles medio superior y superior, como a escuelas privadas.

"El propósito es vacunar a 20 mil maestros y trabajadores de la educación en Campeche. Pedir a los maestros que asistan para que en 21 días se repita, ya queden con su segunda dosis y podamos comenzar con las clases presenciales en Campeche, no es que a partir de este fin de semana ya vamos a las clases, es hasta que tengan las dos dosis y ya estén protegidos", apuntó.

Aplicación de segunda dosis Pfizer no se ha cancelado

Hugo López-Gatell, aclaró que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer no se ha cancelado como se señaló en algunos medios de comunicación.

Explicó además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que el plazo para aplicarla se ha ampliado, aunque México tiene contemplado hacerlo en el periodo inicial establecido que es de 21 días.

"No hay ninguna cancelación, es importante que se ponga la segunda dosis, la OMS ha señalado que se puede extender el periodo se hablaba primero de 21 días, luego 28, y en enero hay comunicados que hablan de que se puede extender hasta 42 días", puntualizó.

Recordó que a la fecha se ha aplicado la segunda dosis a 18 mil 510 personas.

"Estamos teniendo la posibilidad de ir poniendo la segunda dosis en 21 días", indicó.

El gobierno mexicano está listo para recibir y poner, esto es inusual, la mayoría de los países enfrentan retos de organización, de logística, de participación, y esto representa el reto para poner la vacuna inmediatamente, esto no es un problema en México, existe la infraestructura para que llegada la vacuna de ponga esa misma semana.

Informó que durante las últimas 24 horas se han aplicado 64 mil 797 vacunas, mientras que en total suman 567 mil 379 dosis.