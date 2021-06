Morena y PT se burlan de la oposición en la Permanente; “ni juntos pudieron ganar”

Legisladores guindas y petistas celebraron frente a la oposición el triunfo obtenido por Morena en la mayoría de gubernaturas y la representación en la Cámara de Diputados; “les ganamos, no pudieron ni juntos PAN, PRI y PRD”, a pesar de la campaña insidiosa y de un árbitro electoral vendido.

Durante la discusión de la agenda política en la sesión de la Comisión Permanente, los panistas, priistas y perredistas reconocieron la superioridad del partido en el poder, por lo que expresaron su disposición para llegar a acuerdos legislativos, y refrendaron su respaldo al Instituto Nacional Electoral.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del PT, restregó a los opositores la advertencia que semanas atrás habían lanzado de que le quitarían la mayoría a Morena.

“Nos vemos el 6 de junio dijeron. Nos vimos, nos enfrentamos y les ganamos, pueden decir lo que quieran los medios, les ganamos y se los dijimos, a pesar de la compra del voto, de campañas insidiosas, de un sabotaje en la Línea 12, a pesar del dinero de la embajada de Estados Unidos.

“Les dije que juntos no nos ganan, no tienen ni un tercio en la Cámara de Diputados. Dicen que nos quitaron la mayoría calificada que no teníamos”, sostuvo el petista, que una y otra vez repetía “les ganamos”.

Fernández Noroña continuaba con su burla al PAN, PRI y PRD. “Les ganamos, digan lo que quieran, ríanse, yo sonrió de júbilo porque les ganamos, y si quieren construir para el país les extendemos la mano”.

El senador de Morena, Martí Batres, remató a la oposición: “No pudieron”, al tiempo que recordó que tampoco triunfaron en Guerrero y Michoacán, a pesar de que el INE terminó arrebatando las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón.

Manifestó que el PRI que perdió todas sus gubernaturas en juego también tendrá que hacer un balance autocrítico antes de lanzar la crítica hacia Morena. Ofreció diálogo con todas las demás fuerzas “que obtuvieron un espacio de representación para construir acuerdos y consensos en distintas reformas”.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, tomó la palabra a Morena para alcanzar acuerdos, pues después de la elección “hay que dejar atrás la confrontación, buscar convergencias, para tener una agenda común porque ese fue el mandato expresado en las urnas el domingo”.

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, se pronunció porque se acabe la polarización en el país, ya que gracias al Presidente López Obrador, “México hoy está dividido lamentablemente, y a eso le debemos decir ya basta de odio, de división, de tratar de diferenciar unos de otros”.

El coordinador panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero, tomó la palabra al partido de la mayoría y sus aliado el PT para aceptar la mano y construir acuerdos por el bien del país.

“La población ya no quiere descalificaciones, quiere resultados. México necesita que todos los partidos, sin excepción, nos sentemos a dialogar”, finalizó.