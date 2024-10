Sheinbaum asegura que ministros ‘nos están provocando’ con propuesta de invalidar reforma al PJ

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la defensa de la reforma de supremacía constitucional para blindar los cambios que se le hacen a la Carta Magna y manifestó confianza en que dicho plan saldrá adelante junto con la reforma al Poder Judicial, sin que ello implique consecuencias para ella como una supuesta destitución por desacato, como ayer lo sugirió el exministro José Ramón Cossio.

La mandataria señaló que con el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que planea invalidar parcialmente la elección judicial, los ministros quieren provocar al Gobierno, por lo que les pidió recordar sus clases de Derecho en la universidad y que a ella la eligió el pueblo de México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN

“Tranquilos, calma… Nos están provocando, quieren que la presidenta los lleve a juicio político a los ministros. No lo vamos a hacer, por más que estén violando ellos la Constitución. Todavía pienso que hay ministros y ministras dentro de esos ocho que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a mostrar esa historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México. Y a favor de ciertos grupos de interés. Y de sus propios intereses… A mí me eligió el pueblo”, dijo.

Comentó que la oposición habla de esta supremacía constitucional como un concepto novedoso, pero ha sido utilizado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recalcar que la Carta Magna es la ley máxima del país.

“Parece como que es una ofensa, ¿cuál es la novedad en eso? Si es la ley máxima… No se está violando, es republicano lo que estamos haciendo, forma parte de nuestro Estado de Derecho”, dijo.

Al citar a la exministra y diputada Olga Sánchez Cordero, señaló que esta figura de supremacía constitucional fue introducida por el PRI a la Ley de Amparo en 2013.

am