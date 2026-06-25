¿Qué países están en el Cinturón de Fuego; dónde ha habido terremotos el 25 de junio?

Este miércoles se registraron varios sismos de gran magnitud en el mundo, y algunas personas han asociados estos movimientos telúricos con el Cinturón de Fuego del océano Pacífico.

En Venezuela se registraron dos sismos fuertes con magnitud de 7.2 y 7.5 cada uno, mientras que en Estados Unidos, Japón, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Perú también se registraron movimientos de escalas entre 4.6 y 6.9.

Los sismos de Venezuela dejaron grandes daños, por lo que en internet circulan varios videos del momento exacto en el que comenzó a intensificarse el movimiento que propició el derrumbe de numerosos edificios.

📹🇻🇪 Este miércoles, una serie de terremotos sacudieron el occidente de Venezuela; en redes sociales circulan imágenes y videos de los testimonios de quienes vivieron el sismo , como este desgarrador momento, donde un hombre se preocupa por el bienestar de su madre.#Viral… pic.twitter.com/quEiojw5rB — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 25, 2026

Países que están en el Cinturón de Fuego

El Cinturón o Anillo de Fuego es un espacio de aproximadamente 40 mil kilómetros de longitud, en el que se encuentra una cadena de placas tectónicas en el océano Pacífico que provoca sismos y actividad volcánica peligrosa.

En el Cinturón de Fuego se encuentran aproximadamente el 75 por ciento de los volcanes en el mundo, y esta área registra al menos el 90 por ciento de los sismos a nivel mundial, incluyendo el 81 por ciento de los más desastrosos, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevencion de Desastres.

Algunos de los más de 15 países que se encuentran dentro de los 40 mil kilómetros de longitud del Cinturón de Fuego son los siguientes:

Mexico

Chile

Venezuela

Gautemala

Perú

Canadá

Estados Unidos

Antarctica

Rusia

Japón

Filipinas

Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea

Indonesia

Taiwán

#CienciasDeLaTierra | Los #sismos son fenómenos naturales que suceden con frecuencia y no hay forma de evitar que ocurran.

Te contamos de la región llamada #CinturónDeFuego: https://t.co/jlbxnd7n8u pic.twitter.com/uhFXLB9CeA — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) June 26, 2026

El Anillo de Fuego es una zona del océano Pacífico en la que las placas tienen una actividad bastante elevada, por lo que los sismos y la actividad volcánica en esta zona es alta y se atribuye a la zona de subducción en la que se encuentra.

Las zonas de subducción son aquellas en las que las placas se deslizan una sobre otra, lo que propicia que se creen fosas oceánicas, formaciones de montañas, erupciones volcánicas y terremotos, de acuerdo con el Servicio Geológico de Bangladesh.

Además de esto, el Cinturón de Fuego contiene una de las reservas de energía feotérmica más grandes del mundo, y esto se debe a que la alta actividad tectónica propicia que la energía térmica fluya desde el manto de la Tierra hacia la superficie.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.